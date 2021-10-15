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新書爆料 希拉莉「契女」阿貝丁稱遭參議員強吻性侵
22 分前
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阿貝丁性侵強吻希拉莉助手希拉莉電郵門Both/And: A Life in Many Worlds
新書爆料 希拉莉「契女」阿貝丁稱遭參議員強吻性侵
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阿貝丁(左)是希拉莉(右)得力助手，2016年大選期間兩人如影隨形。(資料圖片)

美國前國務卿希拉莉的助手阿貝丁(Huma Abedin)的新書《Both/And: A Life in Many Worlds》下周出版，報道指她在書中提及曾遭一名參議員性侵，對方強吻她。阿貝丁是希拉莉於奧巴馬政府任國務卿和出戰2016年總統大選時最信任的助手，只有一名女兒的希拉莉更形容阿貝丁是其「第二名女兒」。

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阿貝丁新書下周出版。

新書講述阿貝丁在2001年至09年希拉莉任參議員時為對方工作的經歷。優先取得該書的英國《衛報》稱，阿貝丁指在華盛頓一場晚宴後，她與那名參議員離開，當經過對方家門時，獲邀到屋裡喝咖啡，而她接受了邀請。進屋後，那名參議員叫她到梳化坐，然後去煮咖啡。阿貝丁稱一切發生得很突然，「他往我右邊坐，左手環抱我肩膀，然後吻我，將舌頭伸入我嘴裡，將我壓向梳化」。

「我只想忘記剛才那10秒」

阿貝丁稱，當時感到十分震驚，推開那名參議員，「我只想忘記剛才那10秒」。那名參議員有道歉，稱誤會她也有意，接著還問她是否想留下來。阿貝丁寫道，「然後我說了自己二十多歲時才會說的話，說了『對不起』後離開，盡可能表現得若無其事。」她指數天後兩人在國會遇見，對方問她是否仍然可做朋友。現年45歲的阿貝丁未有透露該名參議員的身份，也無提及其所屬政黨。

阿貝丁在書中也提及對前夫韋納的憤怒，韋納是眾議員並多次捲入性醜聞，政治前途盡毀，也成為希拉莉競逐總統時的計時炸彈。阿貝丁2016年9月宣布與韋納分居，但聯邦調查局(FBI)前局長科米在大選投票前夕突重啟對希拉莉的電郵門事件調查，指在韋納的電腦內，發現數以千計的新電郵，認為有必要重新調查。有輿論認為，希拉莉對阿貝丁「不離不棄」，但對方也斷送了她的總統夢。

新書爆料 希拉莉「契女」阿貝丁稱遭參議員強吻性侵

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新書爆料-希拉莉「契女」阿貝丁稱遭參議員強吻性侵-290524
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