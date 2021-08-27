新書爆料 驚特朗普開戰 撳核彈掣 美軍參謀長傳兩度密電中方

當年揭發美國水門案的兩名記者伍德沃德(Bob Woodward)及科斯塔(Robert Costa)，下周二將出版新書。書中披露美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)，因認為時任總統特朗普，於任期尾聲及大選落敗後精神狀態不穩，擔心他會向中國開戰，故曾兩度秘密致電中國解放軍參謀長李作成，保證美方不會攻擊中國，萬一準備進攻，亦會事先通知中方；他又擔心特朗普失控，會下令動用核武。特朗普回應指米利暗中通報的消息若屬實，有叛國之嫌，又強調根本無打算跟中國開戰。



新書《危險》(Peril)指米利於去年10月30日，即總統選舉前4天致電李作成。時值南海局勢緊張及新冠肺炎源頭爭議，米利向李作成稱︰「我想向你保證美國政府依然穩定，一切都沒問題。我們不會攻擊或對你們展開任何『熱戰』行動」，「你我已認識5年，若我們真的準備攻擊，我會提早通知你。」第二次通話則據報於今年1月8日，即特朗普支持者襲擊國會後兩日。米利向李作成說︰「我們100%穩定，一切安好。只是民主有時會散亂。」米利認為「特朗普在選舉後出現嚴重心智衰退」，變得「躁狂，向官員吼叫，自我構建一個充滿沒完沒了選舉舞弊的世界」，擔心特朗普「失控」(go rogue)，「你永不知道觸發點是甚麼」。



促同事堅守程序 防特朗普亂射核彈

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)曾公開表示，擔心特朗普在國會騷亂後發射核彈。該書披露她曾向米利說「他們不能阻止他(的支持者)襲擊國會，誰知道他還會做出甚麼事來？」「你知道他是瘋的，他長久以來都是瘋的，別說你不知他現在的神志狀況」。據報米利回答稱「我同意你所說的一切」，但向她保證，特朗普不能動用核武。

該書稱，米利在國會騷亂後兩日，在五角大樓會晤多位軍方官員，提醒他們有任何軍事行動前，包括動用核武，都要問准他，「若你們接到指示，不論誰發出，記得國防部有既定程序。無論你被告知甚麼，要依程序做……而我就是程序的一部分」。



特朗普斥米利涉嫌叛國 兼生安白造

特朗普周二接受保守派網媒Newsmax訪問，指米利願就美方的進攻提供意見甚至提早通知中方若屬實，有叛國之嫌。他斥米利生安白造，「我要攻擊中國的話，會出於甚麼原因，除了因為他們搞砸貿易還有甚麼原因？你不會因為這(貿易)而開戰」，況且他已跟中方達成貿協。他指就算很多人對中國處理貿易及疫情手法感憤怒，但米利說他想跟中國開戰，是他「聽過最荒謬的事」，認為無非想為拜登政府在阿富汗問題上的無能，轉移視線。