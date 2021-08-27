Am730
Am730
Am730
Am730
News
新書爆料 驚特朗普開戰 撳核彈掣 美軍參謀長傳兩度密電中方
7 小時前
#Hashtags
Peril新書危險美軍參謀長聯席會議主席米利特朗普
新書爆料 驚特朗普開戰 撳核彈掣 美軍參謀長傳兩度密電中方

當年揭發美國水門案的兩名記者伍德沃德(Bob Woodward)及科斯塔(Robert Costa)，下周二將出版新書。書中披露美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)，因認為時任總統特朗普，於任期尾聲及大選落敗後精神狀態不穩，擔心他會向中國開戰，故曾兩度秘密致電中國解放軍參謀長李作成，保證美方不會攻擊中國，萬一準備進攻，亦會事先通知中方；他又擔心特朗普失控，會下令動用核武。特朗普回應指米利暗中通報的消息若屬實，有叛國之嫌，又強調根本無打算跟中國開戰。
 

news-images
新書《危險》
 news-images
特朗普去年1月在白宮就伊朗問題發表講話，米利亦在場(右)。(路透社)
 news-images

新書《危險》(Peril)指米利於去年10月30日，即總統選舉前4天致電李作成。時值南海局勢緊張及新冠肺炎源頭爭議，米利向李作成稱︰「我想向你保證美國政府依然穩定，一切都沒問題。我們不會攻擊或對你們展開任何『熱戰』行動」，「你我已認識5年，若我們真的準備攻擊，我會提早通知你。」第二次通話則據報於今年1月8日，即特朗普支持者襲擊國會後兩日。米利向李作成說︰「我們100%穩定，一切安好。只是民主有時會散亂。」米利認為「特朗普在選舉後出現嚴重心智衰退」，變得「躁狂，向官員吼叫，自我構建一個充滿沒完沒了選舉舞弊的世界」，擔心特朗普「失控」(go rogue)，「你永不知道觸發點是甚麼」。


促同事堅守程序 防特朗普亂射核彈
眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)曾公開表示，擔心特朗普在國會騷亂後發射核彈。該書披露她曾向米利說「他們不能阻止他(的支持者)襲擊國會，誰知道他還會做出甚麼事來？」「你知道他是瘋的，他長久以來都是瘋的，別說你不知他現在的神志狀況」。據報米利回答稱「我同意你所說的一切」，但向她保證，特朗普不能動用核武。

該書稱，米利在國會騷亂後兩日，在五角大樓會晤多位軍方官員，提醒他們有任何軍事行動前，包括動用核武，都要問准他，「若你們接到指示，不論誰發出，記得國防部有既定程序。無論你被告知甚麼，要依程序做……而我就是程序的一部分」。


特朗普斥米利涉嫌叛國  兼生安白造
特朗普周二接受保守派網媒Newsmax訪問，指米利願就美方的進攻提供意見甚至提早通知中方若屬實，有叛國之嫌。他斥米利生安白造，「我要攻擊中國的話，會出於甚麼原因，除了因為他們搞砸貿易還有甚麼原因？你不會因為這(貿易)而開戰」，況且他已跟中方達成貿協。他指就算很多人對中國處理貿易及疫情手法感憤怒，但米利說他想跟中國開戰，是他「聽過最荒謬的事」，認為無非想為拜登政府在阿富汗問題上的無能，轉移視線。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新書爆料-驚特朗普開戰-撳核彈掣-美軍參謀長傳兩度密電中方-285022
#Hashtags
Peril新書危險美軍參謀長聯席會議主席米利特朗普
Am730

凱莉山官涌校舍 法庭頒令下周四遷出

罕有公開 白金漢宮證實 英女王向金正恩發賀電

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
凱莉山官涌校舍 法庭頒令下周四遷出
Am730
Am730
罕有公開 白金漢宮證實 英女王向金正恩發賀電
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多