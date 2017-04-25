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新消防裝置規例9.1生效 市民裝獨立火警偵測器免年檢
2 小時前
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消防裝置規例火警偵測器火警逃生
新消防裝置規例9.1生效 市民裝獨立火警偵測器免年檢
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李冠友提醒火警偵測器須符合相關標準。(鍾式明攝)

火警逃生爭分奪秒，如果能及早警覺就能大大增加逃生機會！消防處修訂消防規例，自下周三(1日)起，巿民可自行在樓宇及家居使用以電池操作的獨立火警偵測器，毋須委聘註冊承辦商安裝及保養，亦毋須每年檢查，以鼓勵市民積極安裝，提升消防安全。
 

獨立火警偵測器現屬消防條例界定的消防裝置，須由註冊承辦商安裝和保養，修例下周三實施後，市民可自行在處所內安裝以電池操作的獨立火警偵測器，並獲豁免年檢。消防處副消防總長(牌照及審批)李冠友昨形容，修例是一項「拆牆鬆綁」的利民措施，冀推動市民廣泛安裝獨立火警偵測器。至於按法定規例而安裝的消防偵測裝置，仍要遵從相關檢查及安裝規定。


提醒偵測器須符合標準
消防處指，市面上的偵測器售價介乎200至800元，分為煙霧感應及熱力感應兩類，如安裝在廚房或有油煙的環境，則建議安裝熱力感應款式。消防處提醒市民，選購偵測器時不要只留意價錢，最重要是產品是否符合國家或國際標準。處方網頁將上載指引教導市民如何選購及保養火警偵測器，另會推出先導計劃，下月中起會協助30戶獨居長者或少數族裔等有需要人士免費安裝偵測器。

一般獨立火警偵測器約手掌般大，以一般電池操作，可發出80分貝或以上警報聲響，在電量不足時，會有提示音效，提醒使用者更換電池。有從事消防工程人士表示，安裝過程不複雜，「自己動手都無問題」，不過仍建議用螺絲代替膠紙固定更安全；另外又認為煙霧感應比熱力感應「更快、更實際」，「煙霧式達到一定濃度就會響，但熱力需要燒到好高溫才感應到；煮食期間有開抽油煙機和抽氣扇其實誤鳴機會不大。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新消防裝置規例9-1生效-市民裝獨立火警偵測器免年檢-282169
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