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兩個月內第6宗！新清水灣道中學男生墮樓送院不治
1 小時前
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新清水灣道聖若瑟英文中學學生墮樓珍惜生命
兩個月內第6宗！新清水灣道中學男生墮樓送院不治
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新清水灣道46號聖若瑟英文中學，今早有男學生在校內墮樓不治。(網上截圖)

九龍新清水灣道一所英文中學，今早有學生在校內墮樓，送院後不治。連同今次事件，已經是本港兩個月內第六宗學生墮樓。

警校內調查事件原因

現場為新清水灣道46號聖若瑟英文中學，事發在今早9時26分，一名13歲中二男學生從學校高處墮下，重傷昏迷，教職員見狀慌忙報警求助。救護員到場後將男生送往聯合醫院搶救，惟惜證實不治，警方正於校內調查事件原因。

本港兩個月內發生6宗學生墮樓案

⚫9月29日：天水圍宣道會葉紹蔭紀念小學，8歲小三男童於校內墮樓亡
⚫10月7日：元朗中華基督教會基元中學，16歲讀中五女生在校內墮樓身亡
⚫10月19日：秀茂坪順安邨對開一條行人天橋，12歲中學男生由高處墮下送院不治
⚫10月25日：新生命教育協會呂郭碧鳳中學，17歲學生在校內墮樓重傷送院
⚫10月26日：屯門建生邨，17歲男生墮樓送院不治

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新清水灣道一英中男生墮斃-兩月6宗同類事件-292587
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