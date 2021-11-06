兩個月內第6宗！新清水灣道中學男生墮樓送院不治

九龍新清水灣道一所英文中學，今早有學生在校內墮樓，送院後不治。連同今次事件，已經是本港兩個月內第六宗學生墮樓。

警校內調查事件原因

現場為新清水灣道46號聖若瑟英文中學，事發在今早9時26分，一名13歲中二男學生從學校高處墮下，重傷昏迷，教職員見狀慌忙報警求助。救護員到場後將男生送往聯合醫院搶救，惟惜證實不治，警方正於校內調查事件原因。

本港兩個月內發生6宗學生墮樓案

⚫9月29日：天水圍宣道會葉紹蔭紀念小學，8歲小三男童於校內墮樓亡

⚫10月7日：元朗中華基督教會基元中學，16歲讀中五女生在校內墮樓身亡

⚫10月19日：秀茂坪順安邨對開一條行人天橋，12歲中學男生由高處墮下送院不治

⚫10月25日：新生命教育協會呂郭碧鳳中學，17歲學生在校內墮樓重傷送院

⚫10月26日：屯門建生邨，17歲男生墮樓送院不治

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

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