新界區傑出學生選舉 新地郭基泓籲啓發年青人創意

新界青年聯會日前假「天際100香港觀景台」舉辦「新界區傑出學生選舉2021頒獎典禮」，嘉許品學兼優的學生，包括10位傑出學生及36位優秀學生。當日邀得特區行政長官林鄭月娥、中央人民政府駐港聯絡辦青年工作部部長張志華、中央人民政府駐港聯絡辦新界工作部部長李薊貽，及多位政商界及教育界要員出席擔任主禮嘉賓。

官員與學生探討「十四五」規劃

典禮後進行「2035香港我作主」傑出學生真情對話，主講嘉賓之一署理民政事務局局長陳積志與傑出學生一起探討「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設為香港青年帶來的機遇，呼籲香港青年不要為自我發展設限，在疫情過後多到大灣區內地城市看一看。

5G科技館5月至今吸逾26萬人參觀

另一位主禮嘉賓新鴻基地產執行董事郭基泓則向一眾得獎學生頒發獎狀，並表示：「新地一直積極支持青少年發展，香港要發展國際創新科技中心，需要從小培養年青人對科技的興趣和認識。5G科技館自5月開幕以來，已吸引超過26萬名市民參觀，當中包括130間學校的學生。期望繼續與新界青年聯會合作，透過大規模STEM教育推廣活動，共同啓發年青人的創意，培育更多創新人才，推動香港發展數字經濟。」