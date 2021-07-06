新疆棉｜新疆子公司遭列黑名單 港商告美國政府

新疆棉風波有新發展。報道指，本港紡織服裝生產商溢達集團入稟控告美國商務部，指美方以涉及新疆少數族裔強迫勞動為由，將旗下位於新疆的子公司列入黑名單，是沒證據支持的情況下做出，強調在新疆的工廠並未強迫勞動。美國商務部發言人拒絕回應事件。

起訴美國政府的港企溢達集團是人稱「紡織大王」的楊元龍成立，集團董事長是楊元龍的長女楊敏德，她曾任全國政協委員和理大校董會主席。溢達集團自95年起由楊敏德領導，同年開始在新疆設廠。

報道引述，溢達集團與Nike、Calvin Klein等大品牌2019年交易額達數億美元，現時這些品牌均預告甚至已經停止生意往來，溢達集團被列入黑名單後削減業務、關閉部分工廠，打擊巨大，集團指美國商務部無提供證據就將公司列入黑名單，造成集團不可估量的聲譽和經濟損失。集團強調，除了向相關審查委員會提交資料，亦安排了獨立審計機構到新疆考察和訪問維吾爾族員工，以證清白，惟華府始終沒回應或提供證據，要求美國法庭檢視美國商務部作出決定的行政程序和記錄。

美國商務部去年7月宣布，將11間中國企業加入出口管制「實體清單」，指有關企業涉及參與中國政府在新疆對穆斯林少數民族實施壓迫、拘押以及非法收集生物識別數據等行為，包括港商溢達集團旗下位於新疆的昌吉溢達紡織公司，是首次有港企捲入新疆的制裁風波。