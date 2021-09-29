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新社聯錦田建1020伙過渡房屋　料最快2023年中入伙
1 小時前
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過渡房屋新界社團聯會社會服務基金元朗錦田錦田2160恒基兆業地產運房局
新社聯錦田建1020伙過渡房屋　料最快2023年中入伙
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新社聯錦田建1020伙過渡房屋。(Google Map截圖)

本港房屋短缺問題嚴重，新界社團聯會社會服務基金將於元朗錦田興建「錦田2160」過渡房屋項目，地皮面積約17.9萬呎，預料可提供約1,020個單位，容納2,760名居民，租金按申請者經濟能力釐定。工程分兩階段進行，預計首批單位最快2023年中入伙。

新社聯早前獲恒基兆業地產以1元租出元朗錦田東匯路及錦匯路交界一幅用地，鄰近港鐵錦上路站，初步計劃興建6幢4層高住宅樓宇，提供1,020個單位，面積介乎144至288呎，可供1至6人入住，當中672伙屬1至2人單位、324伙屬3至4人單位、21伙為5至6人單位，餘下3伙屬特別單位，提供予傷健或行動不便者，預計總共可容納2,751名居民。每個住宅單位均附設洗手間和煮食空間，另外會興建1幢3層高的服務大樓和1座污水處理設施。

獲批5.763億元資助

新社聯早前獲運房局批出5.763億元資助項目，分兩階段興建，首批預計明年第二季開始動工，2023年中可入伙，第二批最遲2024年中入伙，營運年期預計不少於5年。

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選址位於元朗錦田東匯路及錦匯路交界。(城規會文件)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新社聯錦田建1020伙過渡房屋　料最快2023年中入伙-286947
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