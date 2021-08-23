新聞拆解｜學普京永續權力？菲總統杜特爾特任期將滿 參選副總統 伺機「坐返正」？

因惹火言論及鐵腕掃毒，而經常成為國際焦點的菲律賓76歲總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)，明年將完成6年任期，受限於憲法規定不能連任。執政民主人民力量黨(PDP-Laban)周二表示，杜特爾特已答應接受該黨背書、願意「犧牲」，明年將參選副總統，在目前疫情緊張時期繼續為民服務。有反對聲音質疑，杜特爾特欲藉出任副手，繼續控制政府，甚至為再任總統鋪路，但其實如何「鋪」？

民主人民力量黨表示，杜特爾特是在「徇眾要求」下，接受該黨的背書參選副總統。該黨相信，杜特爾特夥拍其長期助手、參議員克里斯托弗吳(Christopher "Bong" Go)，分別參選副總統及總統，必勝無疑。

儘管杜特爾特在國外時惹議論，但目前在國內民望仍然高企。支持者認為，杜特爾特留在權力核心，可確保其過去5年的政策，包括掃毒、反恐及反貪政策，得以延續。但有反對派議員批評，杜特爾特參選副總統，不單止想保留影響力，而是想繼續控制下屆政府。

可頂上總統一職 兼豁免被起訴

菲國憲法不單規定總統只能做一個任期，故杜特爾特明年必須卸任，而且更規定曾執政4年以上者，不可再參選總統。故按目前的憲法，就算杜特爾特完成副總統任期「過完冷河」，亦不能再選總統。菲律賓總統及副總統，為分開投票的兩場選舉。反對派質疑的是，若克里斯托弗吳及杜特爾特明年都當選，而克里斯托弗吳上任後，在半途辭職，總統一職便會按憲法規定，由副總統即杜特爾特頂上。

此外，杜特爾特亦曾稱，若批評者再威脅要在其卸任總統後刑事起訴他，他會「不斷」參選副總統，以維持豁免起訴權。根據當地憲法，副總統任滿後可再參選，連任一屆。

菲律賓智庫人民賦權管治中心(Center for People Empowerment in Governance)認為，杜特爾特揀選繼任人的當務之急，是考慮「誰最值得信任，以及可阻擋他卸任後幾可肯定出現的刑事官司」。在九十年代後期起一直是杜特爾特心腹的克里斯托弗吳，似是明智之選。克里斯托弗吳於2019年獲杜特爾特背書，成功當選參議員，杜特爾特較早前也曾點名想由他當繼任人。

普京曾「過冷河」回朝後修憲或掌權至2036年

反對派對杜特爾特的疑慮，令人聯想起俄羅斯68歲總統普京的掌權安排。普京於00年首次當選總統，04年連任，08年任滿後，普京按照憲法不能做多過兩屆的規定卸任，由親信梅德韋傑夫出任總統，普京轉當總理。梅德韋傑夫任內修例，把本來4年的總統任期，由之後一屆起增至6年。12年梅德韋傑夫任滿，「過完冷河」的普京回朝再任總統，梅德韋傑夫則「調位」出任總理。普京於18年連任總統，任期至2024年，屆時本來要按「不能連做多過兩屆」的規定卸任，但俄國去年通過修憲把總統任期「歸零」——意味普京於2024年任滿後，還可參選多做兩屆，直至2036年。