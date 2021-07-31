新聞拆解｜美國單日新冠病例飆近20萬宗 4個問題搞唔掂隨時崩潰

美國的新冠肺炎疫情近期悄然反彈，根據約翰霍普金斯大學數據，上周五(30日)單日新增194,608宗新冠病例，是1月16日以來新高。此外，目前全美疫情單日病例的7天平均數已達103,000宗，是2月7日以來最高。

當地的新冠肺炎死亡人數亦反彈，據《紐約時報》統計，死亡個案的7天平均數為約300宗，比起7月較早時期的平均175宗大增。猶幸在住院人數方面，據當地衛生部門數字為逾4.8萬人，遠較1月高峰期的13萬人少。

Delta打唔打針都中招？

美國這一波疫情正受三大問題及一大隱憂困擾。首要的當然是新冠肺炎變種病毒株Delta肆虐當地，且據報令不少年輕人士出現較嚴重病情，在部分南方州份，Delta更有導致兒童住院個案增加的趨勢，如佛羅里達州傑克遜維爾市(Jacksonville)，上月底的兒童住院人數便創新高。

此外，美國疾病控制及預防中心(CDC)上周五(30日)公布的研究，分析了麻省巴恩斯特布爾縣(Barnstable County)469宗Delta新冠病例，竟發現當中74%的感染者，是已經接種疫苗的人士，其體內的病毒量，跟無接種疫苗的染疫人士一樣多，反映Delta的傳播力非同小可。

部分州份疫苗接種率不足40%

第二大問題是疫苗接種率，儘管Delta可能「防不勝防」，但數據仍然顯示，美國大部分因新冠重症入院及死亡的人士，均無接種新冠疫苗，有美國公共衛生官員把此輪疫情稱為「未接種者的大流行病」(pandemic of the unvaccinated)。隨著疫情持續反彈，當地疫苗接種率正穩步上升，美國有線新聞網絡(CNN)分析CDC數據，指全美單日疫苗接種劑量的7天平均數為652,084劑，較7月上旬增加26%。完成疫苗接種比率偏低的州份，包括阿拉巴馬(34%)、阿肯色(36%)及路易斯安那(37%)，接種率均上揚。CDC數據顯示，全美目前有49.5%民眾完成接種疫苗。總統拜登上周宣布，將規定所有聯邦政府人員及承包商員工接種疫苗。

口罩令撤完又恢復

第三大問題是口罩令等防疫措施，美國《福布斯》(Forbes)雜誌指，多個美國縣市較早前放寬相關措施後，疫情隨即反彈，其中新奧爾良、華盛頓特區、堪薩斯城及洛杉磯縣等，已先後宣布恢復口罩令。CDC上周四(29日)亦更改之前「打齊針可除罩」的說法，修改指引呼籲就算民眾已完成接種新冠疫苗，在身處新冠病毒快速傳播的地區時，亦應佩戴口罩。但佛州共和黨籍州長拒絕推行全面口罩令，包括指在學校內應否戴口罩，應由家長及學生決定。

大量租客恐被逼遷 成防疫缺口

除了上述三大問題，美國在疫情大反彈之際，還面臨一大隱憂。當局早前實施、旨在避免疫情進一步爆發的「暫緩逼遷租客令」，已於7月31日屆滿。事緣在疫情打擊經濟下，全美有約五分一租客、數以百萬計人士無力交租，當局為免大量民眾流落街頭，令病毒進一步蔓延，經過國會表決、CDC介入及法律程序等，「暫緩逼遷租客令」得以實施至7月31日。上周五眾議院民主黨人擬把「暫緩逼遷租客令」延長至10月18日，但因共和黨阻撓而未能表決。隨著國會休會、白宮稱政府無法律權力單方面延長「暫緩逼遷租客令」，輿論憂慮將陸續有租客無家可歸，成為防疫缺口。