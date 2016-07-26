新聞拆解 美新冠病例增近20萬宗 「禁逼遷令」屆滿恐成防疫缺口

美國的新冠肺炎疫情持續反彈，上周五(30日)單日增194,608例，是1月16日以來新高，其中佛羅里達州單日增逾2.1萬例，是疫情爆發以來最多。美國疫情大反彈之際，還面臨一個新隱憂。當局早前實施、旨在避免疫情進一步爆發的「暫緩逼遷租客令」，已於上月31日屆滿，輿論擔憂陸續會有在疫下無錢交租的人士流落街頭，成為「防疫缺口」。



除了確診病例，美國的新冠死亡人數亦反彈，《紐約時報》統計，死亡個案的7天平均數為約300宗，比7月較早時的175宗大增。猶幸住院人數為4.8萬，遠較1月高峰期的13萬人少。

美國這一波疫情正受三大問題及一大隱憂困擾。首要是變種病毒株Delta肆虐，令不少年輕人出現較嚴重病情。在部分南方州份，更有導致兒童住院個案增加趨勢，如佛羅里達州傑克遜維爾市(Jacksonville)，上月底兒童住院人數便創新高。此外，美國疾控中心(CDC)上周五(30日)公布的研究，分析了麻省巴恩斯特布爾縣(Barnstable County)469宗Delta病例，竟發現當中74%感染者，是已接種疫苗人士，其體內病毒量，跟無打針的染疫人士一樣多，反映Delta的傳播力非同小可。



部分州份疫苗接種率不足40%

第二大問題是疫苗接種率。Delta或許「防不勝防」，但數據仍顯示美國大部分新冠重症入院及死亡人士，均無接種疫苗。有當地衛生官員把此輪疫情稱為「未接種者的大流行病」(pandemic of the unvaccinated)。隨著疫情持續反彈，當地疫苗接種率正穩步上揚，美國有線新聞網絡(CNN)分析CDC數據，指全美單日疫苗接種劑量的7天平均數為652,084劑，較7月上旬增26%。完成疫苗接種比率偏低的州份，包括阿拉巴馬(34%)、阿肯色(36%)及路易斯安那(37%)，接種率均上升。CDC數據顯示，全美目前有49.5%民眾完成接種疫苗。總統拜登上周宣布，將規定所有聯邦政府人員及承包商員工打針。

口罩令撤完又恢復

第三大問題是口罩令等防疫措施。《福布斯》(Forbes)雜誌指，多個美國縣市較早前放寬相關措施後，疫情隨即反彈，其中新奧爾良、華盛頓特區、堪薩斯城及洛杉磯縣等，已先後宣布恢復口罩令。CDC上周四(29日)亦更改之前「打齊針可除罩」的說法，修改指引呼籲民眾就算已完成接種疫苗，身處新冠病毒快速傳播地區時，亦應戴口罩。但單日病例創新高的佛州，其共和黨籍州長仍拒推全面口罩令，並指在學校內應否戴口罩，應由家長及學生決定。

至於已屆滿的「暫緩逼遷租客令」，則為當地疫情最新隱憂。事緣因疫情打擊經濟，全美有約五分一租客、數以百萬計人士無力交租，當局為免大量民眾流落街頭，令病毒進一步蔓延，早前經過國會表決、CDC介入及法律程序等，得以實施「暫緩逼遷租客令」至7月31日。上周五眾議院民主黨人擬把此禁令延長至10月18日，但因共和黨阻撓而未能表決。隨著國會休會、白宮稱政府無權單方面延長禁令，輿論憂慮將陸續有租客無家可歸，令病毒更易傳播。