新聞背後｜日埼玉縣中學涉北韓背景連累學生 家長自救：要泡菜、不要歧視(有片)

日本埼玉縣的家庭主婦義賣自家製韓國泡菜，為了甚麼？是為了力抗社會歧視，幫助一些因國家交惡無辜受牽連的莘莘學子。近日在YouTube上架的紀錄短片《埼愛泡菜日記(埼愛キムチ日記)》正要說出這個「小事大意義」的基層互助故事。

學校是政治與歷史議題的「受害者 」

日本與北韓並沒邦交，日本政府與平壤在北韓特工多年前綁架日本人問題上談判停滯，埼玉市內附屬一個北韓組織的「埼玉朝鮮初中級學校」，正是這個政治與歷史議題的「受害者」——縣政府因上述議題，從2010年起中止對該校資助。財困下，學生學習嚴重受影響，學生的母親便組織自救行動，從2017年起隔月在市集售賣自家製泡菜，賺錢幫助學校的同時，也宣揚社會友愛包容、反歧視的訊息。

當地的文化人類學家猪瀨浩平(Kohei Inose)成立民間組織，爭取縣政府對該校恢復資助，他今年3月實況拍攝主婦們一次泡菜義賣活動，製作成紀錄片以紀念該校成立60周年。片中，一名主婦受訪表達組織活動的理念：「我希望人們會逐少逐少改變他們的思想，好讓那些遭受歧視傷害的人可以治愈，也可以釋放。」猪瀨浩平指出歧視的禍害性：「如果你容許歧視某一群組，就會導致其他群組也遭歧視。」

涉北韓背景 學生流失

共同社報道，2010至14年間，包括埼玉縣府在內，日本很多地方政府對與北韓關係密切的學校中止資助，中央政府則把此類中學剔出學費減免計劃。近年，在日朝鮮人總聯合會(因日本與北韓沒邦交，此組織等同北韓駐日大使館)轄下學校，其學生人數銳減，2018年66間此類學校，共有5,800名學生。這些學校的課程與日本本地學校沒很大差別，許多家長安排子女入讀，只是想他們打好韓語基礎以及學習韓國文化，並非因支持北韓政府。

「具體展現人們願意共生共融」

這些學校因其北韓背景遭地方政府「閂水喉」，學生受連累，猪瀨浩平領導的支援弱勢社群組織為他們發聲，強調北韓特工綁架日本人是重大的外交議題，孩子的學習權利是另一議題，兩者應清楚區分，若混為一談，便導致學生受歧視。埼玉縣議會2012年通過決議案，訂明北韓綁架日本人問題解決之前，會終止資助埼玉朝鮮初中級學校。縣議會當時指，對該校撥款，「會得不到縣民理解」。

猪瀨浩平強調，把這間學校與北韓聯繫起來，是錯誤想法，「我們只想具體地展現人們願意共生共融的熱忱」。他計劃製作紀錄片續集，這次以學生的父親為主角，從另一角度探討外界對該校的歧視問題。