Am730
Am730
Am730
Am730
News
新聞觀察 日本捐贈台灣疫苗 與安倍晉三久休復出
2021-06-11
#Hashtags
新聞觀察日本台灣阿斯利康疫苗政治角力安倍晉三蔡英文菅義偉假才子
新聞觀察 日本捐贈台灣疫苗 與安倍晉三久休復出

日本政府日前以報答311地震捐款為藉口，向台灣贈出124萬劑阿斯利康疫苗，香港傳媒多聚焦其外交含義，日本如何插手兩岸關係，但日本傳媒亦關注事件背後的政治角力。日媒普遍獲得消息，指事情是由前首相安倍晉三穿針引線，既是要為自己下台後仍保留政治影響力發功，也是打擊執政自民黨內的親中派。今次談談這件事。

 

先總結外交部分。向來被譽為防疫「優等生」的台灣在上月突然爆發疫情，政府應變不及和疫苗不足，一時反差太大令很多台灣民眾接受不來，蔡英文民望急跌，國民黨和陸方亦乘勢追擊，鼓吹如果接受大陸疫苗不就好了，都是台獨不好。此時日本(和幾日後的美國) 捐贈疫苗，可謂雪中送炭，既鎮定了民心，幫助了親美親日的蔡英文，鞏固美日台關係，也打擊了國民黨和陸方聲量(陸方批評日本干涉內政亦恐怕沒有加分)。

其實大規模接種疫苗本來就需要安排和時間，全民打好起碼要兩三個月，根本無法解燃眉之急，民眾恐慌只是心理問題，但總之現在在美日意思意思下，這心理問題是暫緩了。還有，阿斯利康疫苗由於副作用較多，日本政府雖然有批准其使用，大規模接種計劃卻優先打輝瑞與莫德納疫苗，所以現時日本有3,000萬劑阿斯利康疫苗是放在倉庫，捐贈給台灣正好不用浪費。9日日媒也報道，斯里蘭卡也向日本要求取得沒用的阿斯利康疫苗，看來還造成國際上的宣傳效果了。

至於選在6月4日運送疫苗是否故意呢？有說日方是想事情越快辦成越好，以盡快穩定台灣民心，也要在中方和國內親中派施壓前米已成炊。可畢竟一定有人記得64是敏感日子，早一日遲一日也不是，繼續64去馬，某程度上都可說是故意。做這事會惹怒中國，但仍然要做，也反映日本政府越來越放棄早幾年的親中搞經濟路線。這跟美國拜登上台後鼓吹組成民主國家聯盟共抗中國，日本政府近月多次在外交聲明中談關注台海局勢一致。

安倍去年突請辭 菅義偉忽然當首相
這也是安倍出場的時候。日台沒有正常邦交，今次捐贈疫苗需要特事特辦，由前首相穿針引線，正好適合。安倍做了8年首相，現時很多政府高官，包括首相菅義偉，都是他的前下屬，副首相麻生是其好友，防衛相岸信夫更是其弟弟(因過繼給母親娘家而不同姓)，有他發功當然水到渠成。安倍在當首相前是有名的親台派，岸信夫也是親台派「日華議員懇談會」(華=中華民國) 的幹事長，二人對台灣有廣闊的人脈關係，這件事當然要叉一腳。(安倍的外公，岸信夫戶籍上的爺爺，前首相岸信介，也是親台派，跟蔣介石友好。)


安倍的地位，加上他的派系仍是自民黨內最大，也足以壓倒另一位自民黨大老，被美國智庫點名是日本頭號親中派，二階俊博。這就牽涉到自民黨內爭權的事了。安倍去年突然請辭，菅義偉忽然做了首相，二階是重要推手。二階知道自己人望不足以做首相，充其量是做造王者，而菅不屬於特定派系，想做首相一定要找靠山，加上審視過其他潛在候選人，認為落注菅最有利，於是率先支持他。即使後來有其他派系加入支持菅，令他當上首相，第一個表態的二階始終是最大功勞，外界認為他在菅政權內有超常的影響力。


二階的超常影響力，又引發其他派系不滿，特別是比二階派大的細田派(名義大老是一位細田博之，實際揸fit是安倍晉三) 和麻生派。加上二階的親中行為，如多次阻撓譴責中共鎮壓香港和新疆的議案，與現時日本和自民黨內潮流不符，他又涉及一些貪腐醜聞，如他派系下的河井克行和河井案里夫婦爆出賄選醜聞(二人原本都是國會議員，已辭職，正被起訴)，都令他在黨內和輿論聲望變差。


與此同時，今年下半年就要舉行國會大選和自民黨總裁重選，派系政治角力再度升溫。安倍近日動作漸多，表態支持菅義偉連任，又跟麻生共同出席活動，明顯是要爭回聲量，外界認為特別是要針對二階。現在一方面吹風捐贈疫苗是安倍促成，提高其聲望，另一方面又傳出二階被蒙在鼓裡，令他不及阻撓，落了他面子。既幫到台灣，也幫到國內政爭，簡直是一石二鳥，難怪安倍這麼熱心。這會只是他久休復出的第一步，接下來還會有更多動作嗎？下半年日本又選舉了，拭目以待。

文：假才子(傳媒工作者、比較政治碩士、假大空冒牌才子一名)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新聞觀察-日本捐贈台灣疫苗-與安倍晉三久休復出-271544
#Hashtags
新聞觀察日本台灣阿斯利康疫苗政治角力安倍晉三蔡英文菅義偉假才子
Am730

新聞圖遊 告別酒紅色山頂纜車

內地即日實施《反外國制裁法》 可查封境內財產 禁止交易合作

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新聞圖遊 告別酒紅色山頂纜車
Am730
Am730
內地即日實施《反外國制裁法》 可查封境內財產 禁止交易合作
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多