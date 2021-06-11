新聞觀察 日本捐贈台灣疫苗 與安倍晉三久休復出

日本政府日前以報答311地震捐款為藉口，向台灣贈出124萬劑阿斯利康疫苗，香港傳媒多聚焦其外交含義，日本如何插手兩岸關係，但日本傳媒亦關注事件背後的政治角力。日媒普遍獲得消息，指事情是由前首相安倍晉三穿針引線，既是要為自己下台後仍保留政治影響力發功，也是打擊執政自民黨內的親中派。今次談談這件事。

先總結外交部分。向來被譽為防疫「優等生」的台灣在上月突然爆發疫情，政府應變不及和疫苗不足，一時反差太大令很多台灣民眾接受不來，蔡英文民望急跌，國民黨和陸方亦乘勢追擊，鼓吹如果接受大陸疫苗不就好了，都是台獨不好。此時日本(和幾日後的美國) 捐贈疫苗，可謂雪中送炭，既鎮定了民心，幫助了親美親日的蔡英文，鞏固美日台關係，也打擊了國民黨和陸方聲量(陸方批評日本干涉內政亦恐怕沒有加分)。

其實大規模接種疫苗本來就需要安排和時間，全民打好起碼要兩三個月，根本無法解燃眉之急，民眾恐慌只是心理問題，但總之現在在美日意思意思下，這心理問題是暫緩了。還有，阿斯利康疫苗由於副作用較多，日本政府雖然有批准其使用，大規模接種計劃卻優先打輝瑞與莫德納疫苗，所以現時日本有3,000萬劑阿斯利康疫苗是放在倉庫，捐贈給台灣正好不用浪費。9日日媒也報道，斯里蘭卡也向日本要求取得沒用的阿斯利康疫苗，看來還造成國際上的宣傳效果了。

至於選在6月4日運送疫苗是否故意呢？有說日方是想事情越快辦成越好，以盡快穩定台灣民心，也要在中方和國內親中派施壓前米已成炊。可畢竟一定有人記得64是敏感日子，早一日遲一日也不是，繼續64去馬，某程度上都可說是故意。做這事會惹怒中國，但仍然要做，也反映日本政府越來越放棄早幾年的親中搞經濟路線。這跟美國拜登上台後鼓吹組成民主國家聯盟共抗中國，日本政府近月多次在外交聲明中談關注台海局勢一致。

安倍去年突請辭 菅義偉忽然當首相

這也是安倍出場的時候。日台沒有正常邦交，今次捐贈疫苗需要特事特辦，由前首相穿針引線，正好適合。安倍做了8年首相，現時很多政府高官，包括首相菅義偉，都是他的前下屬，副首相麻生是其好友，防衛相岸信夫更是其弟弟(因過繼給母親娘家而不同姓)，有他發功當然水到渠成。安倍在當首相前是有名的親台派，岸信夫也是親台派「日華議員懇談會」(華=中華民國) 的幹事長，二人對台灣有廣闊的人脈關係，這件事當然要叉一腳。(安倍的外公，岸信夫戶籍上的爺爺，前首相岸信介，也是親台派，跟蔣介石友好。)



安倍的地位，加上他的派系仍是自民黨內最大，也足以壓倒另一位自民黨大老，被美國智庫點名是日本頭號親中派，二階俊博。這就牽涉到自民黨內爭權的事了。安倍去年突然請辭，菅義偉忽然做了首相，二階是重要推手。二階知道自己人望不足以做首相，充其量是做造王者，而菅不屬於特定派系，想做首相一定要找靠山，加上審視過其他潛在候選人，認為落注菅最有利，於是率先支持他。即使後來有其他派系加入支持菅，令他當上首相，第一個表態的二階始終是最大功勞，外界認為他在菅政權內有超常的影響力。



二階的超常影響力，又引發其他派系不滿，特別是比二階派大的細田派(名義大老是一位細田博之，實際揸fit是安倍晉三) 和麻生派。加上二階的親中行為，如多次阻撓譴責中共鎮壓香港和新疆的議案，與現時日本和自民黨內潮流不符，他又涉及一些貪腐醜聞，如他派系下的河井克行和河井案里夫婦爆出賄選醜聞(二人原本都是國會議員，已辭職，正被起訴)，都令他在黨內和輿論聲望變差。



與此同時，今年下半年就要舉行國會大選和自民黨總裁重選，派系政治角力再度升溫。安倍近日動作漸多，表態支持菅義偉連任，又跟麻生共同出席活動，明顯是要爭回聲量，外界認為特別是要針對二階。現在一方面吹風捐贈疫苗是安倍促成，提高其聲望，另一方面又傳出二階被蒙在鼓裡，令他不及阻撓，落了他面子。既幫到台灣，也幫到國內政爭，簡直是一石二鳥，難怪安倍這麼熱心。這會只是他久休復出的第一步，接下來還會有更多動作嗎？下半年日本又選舉了，拭目以待。

文：假才子(傳媒工作者、比較政治碩士、假大空冒牌才子一名)