高官換班｜國務院任命李家超為政務司長 鄧炳強為保安局長

新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，國務院本月23日決定，任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長。同時，國務院免去張建宗的政務司司長、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。

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53歲的李家超是首名紀律部隊出身的政務司長。李於1977年投考警隊成為見習督察，35年警隊生涯大部分時間主管刑偵部門，並屢破多宗大案，包括1994年柳記豪迷魂黨案、1998年馬草壟800公斤炸藥案等。李於2012年調任保安局副局長，他放棄英國國籍，但其妻子及兩名兒子至今仍為英籍。

55歲的鄧炳強則為首名曾任警務處長的保安局長。鄧於1987年加入警隊任職督察，在警隊34年服務期間曾駐守多個單位，對刑事調查、國際聯絡及行動指揮方面具豐富經驗。鄧炳強6年內連升5級，於2015年晉升為助理警務處長，期後接連晉升至高級助理警務處長、警務處副處長(行動)及警務處處長。