新華社：美國操弄香港險惡用心不會得逞

外交部發出「美國支持反中亂港勢力事實清單」，指美國從五方面干預香港事務及支持反中亂港勢力。《新華社》發表時評，指美國操弄香港問題的險惡用心不會得逞。

《新華社》國際時評表示，外交部發布的事實清單，全面揭露美方嚴重違反國際法和國際關係基本準則、粗暴干預香港事務和中國內政的斑斑劣跡。指相關事實雖然一度被包裝為「與香港人站在一起」，但自反修例風波以來，美國反華勢力亂港遏華的意圖及行徑愈來愈不加遮掩，見不得香港好，不希望香港穩定的醜惡嘴臉愈來愈清晰。

時評指出，從推出所謂香港人權與民主法案，污蔑中國中央政府破壞香港高度自治，到炮製所謂香港自治法案，對中方官員進行所謂制裁，再到發布所謂香港商業警告，抹黑香港營商環境，唱衰香港發展和一國兩制前景，更不用提一而再、再而三地為反中亂港罪犯站台狡辯，恐嚇香港執法人員和司法機構。美國一系列行徑令人完全看清美國反華勢力的霸權本質及企圖通過搞亂香港來遏制中國發展的險惡用心，重申任何外部干預勢力都不能動搖中國全面準確貫徹一國兩制方針的堅定決心。

美國國務院：清單只是為惡劣行為轉移視線

「美國支持反中亂港勢力事實」清單列出美國干預本港的102項行徑。美國國務院表示，中國發布的「事實清單」只是為自己的惡劣行為轉移視線，重申美國對港政策堅持不變，會繼續支持和確保香港按照中英聯合聲明享有高度自治。

美國國務院發言人指，美國一連串行動和聲明的目的，是令香港人能夠享有基本人權和自由，並向剝奪港人權利和自由的人士追究責任，同時維護美國在港利益，並強調美方制定涉港政策，與香港民間團體保持接觸是外交慣例，完全符合國際法。