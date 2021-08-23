新蒲崗院舍爆產碳青霉烯酶腸道桿菌個案 10人無病徵情況穩定

新蒲崗百樂護老院爆發產碳青霉烯酶腸道桿菌個案，涉及5男5女院友，年齡介乎55至92歲。衞生防護中心表示，該10名院友由6月19日至上周日(22日)期間，分別因自身疾病而入住公立醫院，其後在入院篩查的肛門採樣樣本，先後經化驗確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。他們沒有出現感染病徵，目前情況穩定。

衞生防護中心正繼續調查有關個案，並已派員視察百樂護老院，以及建議所需控制措施以預防產碳青霉烯酶腸道桿菌感染，包括保持良好環境衞生和員工、院友手部衞生，院舍正接受醫學監察。中心提醒，院舍要按照《安老院舍預防傳染病指引》執行傳染病檢測、預防和控制措施。若有懷疑傳染病爆發，院舍應呈報衞生防護中心適時跟進。

產碳青霉烯酶腸道桿菌或導致嚴重感染

就腸道桿菌，衞生防護中心發言人指這是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病。產碳青霉烯酶腸道桿菌所產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺(如青霉素)抗生素失效，這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，或從而導致難以治療的嚴重感染，「這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染，風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。」

發言人又稱，正確使用抗生素及注意個人和環境衞生，尤其是手部衞生，對預防多重抗藥性細菌如產碳青霉烯酶腸道桿菌的出現和交叉傳播至為重要。此外，老幼病孕等高危人士避免進食生或未煮熟食物，可減低感染多重抗藥性細菌的風險。