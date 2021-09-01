新規監管補習教材 教育部：政治與價值觀須正確

中共中央和國務院7月頒布義務教育階段(小學至初中)「雙減」(減輕功課及校外培訓負擔)政策後，相關部門和地方政府陸續出台相關細則，最新是教育部等部門昨就校外培訓收費和教材內容公布新規，當中列出12條「負面清單」，要求教材內容須堅持體現正確的政治方向和價值導向，不得醜化黨和國家形象，亦不得含有暴力、恐怖等內容和植入商業廣告等，且須符合知識產權保護等法律法規。



教育部昨公布《中小學生校外培訓材料管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，強調相關教材不得有12項內容，包括「醜化黨和國家形象，或者詆毀、污蔑黨和國家領導人、英雄模範」、「損害國家統一、主權和領土完整」、「損害國家榮譽和利益，有反華、辱華、醜華等內容」、「污蔑攻擊中國共產黨領導、中國特色社會主義制度」、「煽動民族仇恨、民族歧視」、「宣揚宗教教理、教義、教規以及邪教、封建迷信思想等」、「含有暴力、恐怖、賭博、毒品、性侵害、淫穢、教唆犯罪等」、「不符合知識產權保護等國家法律、行政法規」、「植入商業廣告或者變相的商業廣告」、「超出相應的國家課程標準」、「含有誤導中小學生產生不良行為的內容」及「其他違法違規情形」等。

《辦法》又指出，校外培訓教材內容要科學準確，分量和難度要適宜，並有利於激發學習興趣、鼓勵探究創新，確保有效減輕中小學生課外培訓負擔。編寫教材人員更須從事教育相關工作最少3年，兼且政治立場堅定，擁護中共領導和中國特色社會主義制度，並具正確世界觀、人生觀、價值觀，無失德、失信、違紀、違法等不良紀錄。教材還須進行內部及外部審核，分別由校外培訓機構及各地教育行政部門負責。



各地按經濟情況制定收費標準

國家發改委、教育部及市場監管總局則在昨日聯合公布《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》(下稱《通知》)，要求堅決遏制培訓機構過度逐利行為，將降費減負目標落到實處。《通知》強調，各地政府要根據當地經濟發展水平、學生家庭承受能力等因素，制定學科類校外培訓基準收費標準和浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮不限。

《通知》還要求，培訓機構人員平均薪酬水平應正常合理，不得明顯高於統計部門公布的當地教育行業城鎮非私營單位就業人員平均薪酬。各地政府更需督促培訓機構按規定公開學科類校外培訓內容、培訓時長、收費標準、教師資質等資料，並將招生簡介、收費標準、教師資質等，連同上一年度收入、成本、利潤，以及關聯交易、政策執行等情況，於每年6月底前分別呈報給當地教育、發展改革和市場監管部門。