新iPhone及iPad今開售 排頭位「果迷」7點排隊等候

美國蘋果公司今日起發售兩款新產品，包括iPhone 13系列以及iPad mini，有傳媒拍攝到，在銅鑼灣希慎廣場蘋果分店門外，有排頭位的「果迷」今早7時已經排隊，希望購買新款iPad mini。至於蘋果公司的職員身穿整齊的藍色的T-Shirt，拍掌歡迎進場的顧客。

今次蘋果推出的iPhone 13系列，除了功能及規格受關注外，機身顏色及外觀亦十分矚目，iPhone Pro及iPhone Pro Max共提供4種顏色，包括天峰藍色、銀色、金色及石墨色；而iPhone 13 mini及iPhone 13則提供5種顏色，包括藍色、午夜暗色、星光白、紅色及粉紅色，以粉紅色屬全新顏色。

iPhone 13 Mini及iPhone 13的售價由5,999元至9,299元；而iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max的售價則為8,499元至13,599元。至於新款iPad mini 6，提供粉紅色、星光色、紫色和太空灰色，備有64GB及256GB選擇，Wi-Fi版售3,999元起，Wi-Fi+5G售5,199元起。

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