方便用戶vs私隱關注 Facebook宣布關閉人臉識別功能

社交平台Facebook(FB)的用戶，上傳大合照或影片時，系統會自動識別相中人誰是誰，毋須金睛火眼逐個認人「逐個tag」，本來極其方便，但隨著私隱意識提高，不少FB用戶早已主動停用人臉識別功能，FB亦屢因這功能面臨法律訴訟。FB母公司Meta周二表示，權衡該功能的好處及愈來愈大的社會關注後，決定未來數周內關閉FB的「臉部辨識系統」(Face Recognition system)，並刪除已儲存的逾10億人臉容資料。

Meta的公告稱，料於在下月內完成關閉FB的「臉部辨識系統」，此前選擇使用此功能的用戶，將不會再在影像中被自動辨識，臉容資料亦會刪除。公司指決定經過深思熟慮，特別提及該功能除「方便tag人」外，還有一大貢獻︰其配合「自動替代文字系統」(automatic alt text system)，透過分析相中人物臉容及物件，再由電腦語音讀出，有助視障用戶知道影像內容。

公告指，雖然人臉識別技術好處多多，但因社會關注以及各方監管機構仍未能為使用該技術清晰劃界，面對此不確定性，只好「尋求平衡」(find the right balance)，關閉有關功能，未來FB的人臉辨識技術，仍會用於驗證用戶身份、為個人電子器材解鎖及防止詐騙等。

2010年推出

有份導致390億罰款

FB早於2010年12月引入人臉識別功能，起初是預設，自動供用戶使用，但引發私隱爭議。2019年FB被美國聯邦貿易委員會(FTC)罰款50億美元(約390億港元)，部分原因正牽涉其人臉識別功能。FTC要求FB對用戶的影像使用人臉識別功能時，須「清晰及顯眼」地通知用戶，FB其後改為讓用戶揀選是否使用該功能，而不再預設，目前有逾三分一FB活躍用戶選擇使用。

FB亦於2015年，被美國伊利諾伊州約160萬名用戶集體興訟，指其未經用戶同意標註影像裡的人物，違反該州一項生物識別技術私隱法。該官司拖至今年才以6.5億美元(約50億港元)和解。

美國聖母大學(University of Notre Dame)科技倫理學教授Kristen Martin讚賞Meta的決定，指是「對用戶及公司都有利的一個好例子」。美聯社稱，Meta今次決定是跟隨亞馬遜、微軟及IBM等步伐，回應社會關注民眾私隱被濫用，這些公司去年宣布停向美國警方出售人臉識別軟件。FB母公司早前改名為Meta，憧憬在新一代互聯網、「元宇宙」(Metaverse)的發展，分析指未來擴增實景(AR)技術將是開發重點，Meta如何收集及使用用戶的生物識別數據，勢持續引發私隱關注。

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