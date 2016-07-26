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施政報告前瞻｜土地房屋屬「重中之重」　林鄭曾明言「大膽」研究政府改組
1 小時前
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施政報告施政報告前瞻林鄭月娥特首祖堂地新界北洪水橋前海落馬洲龍鼓灘填海計劃龍鼓灘葵涌貨櫃碼頭土地大辯論棕地河套區濕地地積比率土地共享計劃舊樓強拍文化、體育及旅遊局長者生活津貼
施政報告前瞻｜土地房屋屬「重中之重」　林鄭曾明言「大膽」研究政府改組
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新一份施政報告沿用天藍色封面，林鄭月娥透露土地房屋政策將是「重中之重」。(蘇文傑攝)

現屆政府最後一份《施政報告》明日發表，特首林鄭月娥早已明言將會重點著墨土地及房屋政策。綜合近日報道及多方消息，新一份《施政報告》將會就新界規劃大刀闊斧，包括放寬「祖堂地」出售條件、推出新鐵路規劃等。林鄭月娥早前亦透露，將「大膽」研究改組政府，並將設專門政策局推動文化工作，消息指政府將設立「文化、體育及旅遊局」，並可能分拆運輸及房屋局。

施政報告前瞻｜重新規劃新界北發展用地？

綜合各方消息，新一份《施政報告》將提到重新規劃新界北發展用地，由以往劃分為多個發展區，改以整體規劃，調整後發展範圍達8,100公頃，面積較香港島更大，並預計潛在住宅單位供應量達40萬至50萬伙，當中以公營房屋為主，預計可容納人口將由目前60萬人，增至逾100萬人。

施政報告前瞻｜興建洪水橋至深圳前海鐵路？

另外，為配合新界北發展及內地前海規劃，消息指政府有意重新打造區內交通基建，包括興建洪水橋至深圳前海的鐵路，落成後料從洪水橋可在10分鐘內直達前海，並會在連接新界東西的北環線外，增設鐵路由蓮塘/香園圍口岸接駁至大埔，途徑坪輋、皇后山等新發展區，甚至會在大埔區內設置新站。另外，有消息透露，政府有意在東鐵綫落馬洲支綫延伸至新皇崗口岸。

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政府早前提出「龍鼓灘填海計劃」，涉地220至250公頃。(資料圖片)

施政報告前瞻｜龍鼓灘填海計劃翻生？

至於政府早前提出「龍鼓灘填海計劃」，涉地220至250公頃，但方案遭龍鼓灘村村民反對，工程研究撥款亦未獲立法會工務小組通過。據了解，龍鼓灘填海計劃有望「翻生」，並會採納2018年「土地大辯論」的「重置葵涌貨櫃碼頭」選項，將貨櫃碼頭搬遷至新填海區，釋放原碼頭近300公頃土地建屋，同時將屯門西棕地作業搬遷至該處，騰出更多棕地作其他發展。

施政報告前瞻｜提升地積比率？

新界北發展還包括釋放濕地，包括新界北河套區部分濕地及毗鄰的濕地緩衝區，將納入古洞北發展區，佔地數十公頃，並會發展多個市區邊緣的綠化帶，增建私樓與公營房屋。此外，政府有意提升地積比率，除上述濕地發展區外，還會將原本規劃作工商業用途的新界北用地，改為住宅用地，其中洪水橋新發展區或可提升地積比至6倍；市區地積比同樣有望增加，尤其是舊區及已規劃項目。

施政報告前瞻｜放寬出售祖堂地門檻？

新界北有約2,400公頃「祖堂地」，由新界原居民家族共同持有，現時需要由全體持分者同意均可出售。消息指，政府或降低出售門檻，只要八成業權人同意便可出售，並會強化「土地共享計劃」，邀請發展商參與開發祖堂地的基建，而該地段落成後大比例單位需要用作興建公營房屋。此外，舊樓強拍門檻亦有機會調低，由現時須集齊八成業權，降至七成半或七成。

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消息指，政府有意釋放新界北河套區部分濕地及毗鄰的濕地緩衝區。(資料圖片)

施政報告前瞻｜成立文體旅遊局？

近日有傳政府將改組架構，消息指，施政報告將會提及成立「文化、體育及旅遊局」，以推動文化工作。而就報告大篇幅提及的土地發展，消息指政府有意分拆運輸及房屋局，並將房屋部門與專責土地的發展局合併。另外，行政會議召集人陳智思早前點名批評的食物環境衞生署，將會由食物及衞生局調撥民政事務局，主力地區事務。而商務及經濟發展局轄下的工業貿易署，亦將調至創新及科技局。

施政報告前瞻｜普通高額長生津合併？

林鄭月娥於發表《施政報告》前夕透露，內容將不會涵蓋疫情支援措施，但早前有消息指，報告將建議合併「普通」和「高額」長者生活津貼。有關措施去年初首度出台，原本為十大新冠肺炎疫情紓困措施之一，但最終去年底因財政影響為由煞停。據悉，新一份《施政報告》將重提有關措施，並劃一金額至3,815元，預計令約5萬名正領取普通津貼的長者受惠。

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消息指，施政報告將會提及成立「文化、體育及旅遊局」。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告前瞻｜土地房屋屬「重中之重」　林鄭曾明言「大膽」研究政府改組-287400
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