施政報告前瞻｜土地房屋屬「重中之重」 林鄭曾明言「大膽」研究政府改組

現屆政府最後一份《施政報告》明日發表，特首林鄭月娥早已明言將會重點著墨土地及房屋政策。綜合近日報道及多方消息，新一份《施政報告》將會就新界規劃大刀闊斧，包括放寬「祖堂地」出售條件、推出新鐵路規劃等。林鄭月娥早前亦透露，將「大膽」研究改組政府，並將設專門政策局推動文化工作，消息指政府將設立「文化、體育及旅遊局」，並可能分拆運輸及房屋局。

施政報告前瞻｜重新規劃新界北發展用地？

綜合各方消息，新一份《施政報告》將提到重新規劃新界北發展用地，由以往劃分為多個發展區，改以整體規劃，調整後發展範圍達8,100公頃，面積較香港島更大，並預計潛在住宅單位供應量達40萬至50萬伙，當中以公營房屋為主，預計可容納人口將由目前60萬人，增至逾100萬人。

施政報告前瞻｜興建洪水橋至深圳前海鐵路？

另外，為配合新界北發展及內地前海規劃，消息指政府有意重新打造區內交通基建，包括興建洪水橋至深圳前海的鐵路，落成後料從洪水橋可在10分鐘內直達前海，並會在連接新界東西的北環線外，增設鐵路由蓮塘/香園圍口岸接駁至大埔，途徑坪輋、皇后山等新發展區，甚至會在大埔區內設置新站。另外，有消息透露，政府有意在東鐵綫落馬洲支綫延伸至新皇崗口岸。

施政報告前瞻｜龍鼓灘填海計劃翻生？

至於政府早前提出「龍鼓灘填海計劃」，涉地220至250公頃，但方案遭龍鼓灘村村民反對，工程研究撥款亦未獲立法會工務小組通過。據了解，龍鼓灘填海計劃有望「翻生」，並會採納2018年「土地大辯論」的「重置葵涌貨櫃碼頭」選項，將貨櫃碼頭搬遷至新填海區，釋放原碼頭近300公頃土地建屋，同時將屯門西棕地作業搬遷至該處，騰出更多棕地作其他發展。

施政報告前瞻｜提升地積比率？

新界北發展還包括釋放濕地，包括新界北河套區部分濕地及毗鄰的濕地緩衝區，將納入古洞北發展區，佔地數十公頃，並會發展多個市區邊緣的綠化帶，增建私樓與公營房屋。此外，政府有意提升地積比率，除上述濕地發展區外，還會將原本規劃作工商業用途的新界北用地，改為住宅用地，其中洪水橋新發展區或可提升地積比至6倍；市區地積比同樣有望增加，尤其是舊區及已規劃項目。

施政報告前瞻｜放寬出售祖堂地門檻？

新界北有約2,400公頃「祖堂地」，由新界原居民家族共同持有，現時需要由全體持分者同意均可出售。消息指，政府或降低出售門檻，只要八成業權人同意便可出售，並會強化「土地共享計劃」，邀請發展商參與開發祖堂地的基建，而該地段落成後大比例單位需要用作興建公營房屋。此外，舊樓強拍門檻亦有機會調低，由現時須集齊八成業權，降至七成半或七成。

施政報告前瞻｜成立文體旅遊局？

近日有傳政府將改組架構，消息指，施政報告將會提及成立「文化、體育及旅遊局」，以推動文化工作。而就報告大篇幅提及的土地發展，消息指政府有意分拆運輸及房屋局，並將房屋部門與專責土地的發展局合併。另外，行政會議召集人陳智思早前點名批評的食物環境衞生署，將會由食物及衞生局調撥民政事務局，主力地區事務。而商務及經濟發展局轄下的工業貿易署，亦將調至創新及科技局。

施政報告前瞻｜普通高額長生津合併？

林鄭月娥於發表《施政報告》前夕透露，內容將不會涵蓋疫情支援措施，但早前有消息指，報告將建議合併「普通」和「高額」長者生活津貼。有關措施去年初首度出台，原本為十大新冠肺炎疫情紓困措施之一，但最終去年底因財政影響為由煞停。據悉，新一份《施政報告》將重提有關措施，並劃一金額至3,815元，預計令約5萬名正領取普通津貼的長者受惠。

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