施政報告｜各方針對土地政策提倡議

特首林鄭月娥將於周三早上11時，在立法會發表任內第5份《施政報告》，預料會有大篇幅講述土地及房屋政策，公眾可於她完成發言後於專題網站瀏覽、到民政諮詢中心領取文本。有智庫倡議，應將新界大規模城鎮化，重新採用七十年代的新市鎮發展模式；亦有地產商提6項建議，包括盡早讓業界盡早參與新發展區的建設，善用綠化地帶，估計釋放一成綠化帶就有約1,600公頃土地，建約120萬個公營房屋單位。

新鴻基地產今就土地供應提6項建議，包括善用綠化帶，估算釋放一成綠化帶、即約1,600公頃土地，以每公頃可建750個單位推算，可建約120萬個公營房屋單位。而爭議較大的濕地保育區(WCA)，新地認為當局應檢討濕地潛力，並指有濕地緩衝區(WBA)，甚至保育區的水塘荒廢後有污水雜草，甚至有外來物種入侵，質疑生態價值。

團結香港基金高級副總裁黃元山指，政府不應再逐幅地找，而是重新採用七十年代新新市鎮發展模式，以整全方式推展大規模的城鎮化。現任房社企「新世界建好生活」諮詢委員的地政總署前署長劉勵超表示，希望盡快幫到年輕人首次置業，提供到可負擔的房屋，認為新界農地較地價高昂的市區較可行。

陳劍清質疑發展濕地成本高於棕地

不過，本土研究社成員陳劍青就對大力發展濕地有所保留，提出不少WBA的農地由發展商持有，質疑相關政策未必爭取到市民支持，而且農地本無基建配套，成本或比棕地更高。

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