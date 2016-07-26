施政報告｜或降低強拍門檻助收樓 黃偉綸：須顧私有產權

新一份《施政報告》下星期三發表，消息指，政府有意修訂俗稱「強拍條例」的《土地(為重新發展而強制售賣)條例》，降低申請強制拍賣門檻，由現時要集齊最少八成業權，可能降低至七成，以加速舊區重建，同時計劃鬆綁新界「祖堂地」的轉售門檻等。發展局長黃偉綸在記者會表示，對於外界的有關揣測，他不能透露任何資料，但對於降低強拍門檻，他強調有兩方面要考慮，首先是涉及私有產權。

稱港是市場經濟須小心平衡

黃偉綸說，本港始終是市場經濟，要保障私有產權，因此要特別小心，但「強拍」同時是可以幫助促進市區重建的工具，政府要小心平衡；其次就要顧及舊區的安全隱憂，強調自己目前不能透露任何資料，盼望市民理解。

此外，黃偉綸交代政府下季賣地計劃，將推出兩幅住宅地，涉及約210個單位，分別位於大埔及淺水灣，連計市建局及私人發展重建項目，下季預料共可興建7,110個私人住宅單位，數目是近年新高。

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