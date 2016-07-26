Am730
Am730
Am730
Am730
News
施政報告｜或降低強拍門檻助收樓　黃偉綸：須顧私有產權
27 分前
#Hashtags
施政報告強拍門檻舊區重建發展局長黃偉綸私有產權
施政報告｜或降低強拍門檻助收樓　黃偉綸：須顧私有產權
news-images
對於有指《施政報告》或降低強拍門檻，發展局長黃偉綸指，政府須要保障私有產權，故要特別小心。(陳奕釗攝)

新一份《施政報告》下星期三發表，消息指，政府有意修訂俗稱「強拍條例」的《土地(為重新發展而強制售賣)條例》，降低申請強制拍賣門檻，由現時要集齊最少八成業權，可能降低至七成，以加速舊區重建，同時計劃鬆綁新界「祖堂地」的轉售門檻等。發展局長黃偉綸在記者會表示，對於外界的有關揣測，他不能透露任何資料，但對於降低強拍門檻，他強調有兩方面要考慮，首先是涉及私有產權。

稱港是市場經濟須小心平衡

黃偉綸說，本港始終是市場經濟，要保障私有產權，因此要特別小心，但「強拍」同時是可以幫助促進市區重建的工具，政府要小心平衡；其次就要顧及舊區的安全隱憂，強調自己目前不能透露任何資料，盼望市民理解。

此外，黃偉綸交代政府下季賣地計劃，將推出兩幅住宅地，涉及約210個單位，分別位於大埔及淺水灣，連計市建局及私人發展重建項目，下季預料共可興建7,110個私人住宅單位，數目是近年新高。

相關新聞：

政府下季推兩幅住宅地　 料總供應逾7000個單位

施政報告｜消息指政府擬降低舊樓強拍門檻　助「拔釘」加快市區重建

施政報告｜據報擬鬆綁賣祖堂地　侯志強：新界人適當犧牲無可厚非

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告或降低強拍門檻助收樓　黃偉綸：須顧私產權-286792
#Hashtags
施政報告強拍門檻舊區重建發展局長黃偉綸私有產權
Am730

新冠疫苗︱美聯合航空近600職員未接種　或面臨解僱

海關食環署巡售大閘蟹熱點　有店鋪涉提供虛假產地資料

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠疫苗︱美聯合航空近600職員未接種　或面臨解僱
Am730
Am730
海關食環署巡售大閘蟹熱點　有店鋪涉提供虛假產地資料
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多