施政報告｜世界綠色組織冀北部都會先保育後發展

政府首倡議發展北部都會區，世界綠色組織冀以大範圍區域作保育規劃，以先保育的原則，增加生態資本，之後再作其它發展規劃，並建議引入社會需要的不同種類樓宇，擺脫過往較為零碎的生態補償做法。

就政府落實2050年碳中和目標，組織支持並認同環境局成立新的氣候變化與碳中和辦公室和成立專責諮詢委員會。組織又認為，可成立綠色金融和綠色科技平台，匯聚氣候科學家、金融和相關專才，資助本地初創企業發展低碳及綠色科技，亦可協助本地企業進行綠色轉型。

至於環保署將接手食環署管理的垃圾收集站和家居垃圾收集服務，組織認為，做法可令垃圾收集系統不但著眼於有效運送，更可從減廢及回收考慮，促進本地落實資源循環，舉例在垃圾站內加設回收設施，甚至促成垃圾站轉化為回收站等，可有助落實《香港資源循環藍圖2035》的目標。

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