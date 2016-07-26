施政報告｜封面沿用天藍色 林鄭明言不會涵蓋疫情紓困支援

本屆政府最後一份施政報告明日(6日)發表，特首林鄭月娥今早透露，報告不會涵蓋新冠疫情下的紓困及支援措施，但強調明白解決房屋、土地供應問題是社會期望的「重中之重」。

林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，向傳媒展示新一份施政報告，記者會背景標語為「新局面 新機遇」。林鄭笑稱新一份報告「冇乜畀大家驚喜」，封面一如以往四份，再度採用天藍色；篇幅與往年相若，預計明日需時最少兩小時宣讀，但附篇則「特別長」，達168頁。她提到，自己非常重視最後一份施政報告，早前曾親自主持40場諮詢會，有約3,500人獲邀參與，並收到3,800份書面及電郵意見書。

「新局面」反映為港謀劃未來

林鄭月娥解釋背景標語時，提到「新局面 新機遇」反映新一份施政報告的背景。她指出，本港逐漸重回正軌，不再「泛政治化」、「逢政府必反，逢中央必反」，認為目前是「做嘢嘅時候」，因此「新局面」將反映新政策為香港謀劃未來。至於「新機遇」，她提到今年正值國家十四五規劃開局，內地對港支持前所未有，包括早前宣布的前海、橫琴方案等，因此新一份報告將抓緊中央提供的機遇。

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