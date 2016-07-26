施政報告｜北部都會區料需時20年發展 林鄭擬設滾動進度計劃

新一份《施政報告》提出建設北部都會區，規模達300平方公里，涵蓋北區及元朗區。特首林鄭月娥今日(7日)出席立法會答問大會透露，當局預計需時20年才完成發展北部都會區，並會制定「滾動10年建設進度計劃」，要求相關決策局、部門每年更新發展進度，包括基建工程、房屋供應達標進度，以增加資訊透明度。

承諾精簡程序加快進度

林鄭月娥表示，理解市民對長遠規劃「有啲空泛」，但她認為20年「唔係好長嘅時間」，並舉例指出她於2007年身為發展局長提出發展古洞北，至今「大大話話都14年」，現時才開始賣地程序，仍未有人口入住。但她強調，「冗長」的程序不應存在，故承諾當局會精簡法定程序，預計明年內可提交修訂條例，最少涉及四項條例，包括城市規劃條例、填海相關條例、路政及收地的法例。

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