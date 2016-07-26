施政報告｜北部都會區未有開支估算 黃偉綸：屬常規做法

新一份《施政報告》提出，在新界建設北部都會區，涵蓋北區及元朗區，但特首林鄭月娥坦言項目未有估算開支。發展局長黃偉綸今日(8日)提到，直至有關工程完成規劃及工程研究後，當局才會有項目具體估算數字。

黃偉綸今早出席《施政報告》土地房屋政策記者會時，被問到北部都會區估算開支會否超越「明日大嶼」的6,240億元，他指出，政府常規程況下，不會預先估算發展項目開支，直至在完成規劃及工程研究後，當局才會掌握較具體的數字。他重申，過去數年香港屬於「特殊情況」，因此政府於2018年推出明日大嶼願景時，才預先公布初步估算數字，形容屬於非常例外的做法。

目標明年中展開流浮山馬草壟研究

黃偉綸又指，北部都會區前身的新界北發展項目，今年中已向立法會申請逾10億元撥款進行研究，預計研究需時36個月，現時當局會按新項目調整研究範圍，包括涵蓋搬遷落馬洲管制站騰出的土地、興建羅湖南站等，並期望毋須增加研究時間。至於就新增的流浮山、白泥、尖鼻咀一帶，及馬草壟約40公頃的發展範圍，當局目標明年中前展開初步技術可行性研究，預計需時18個月，完成後再進入規劃工程研究。