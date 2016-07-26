施政報告｜據報政府研提高舊區及新界地積比 增住宅密度

新一份《施政報告》將於下周三出爐，據悉政府將有一系列措施增加土地房屋供應，包括放寬「祖堂地」出售門檻、降低俗稱「強拍條例」的《土地(為重新發展而強制售賣)條例》門檻至七成，另外有報道引述消息指，政府亦正研究提高部分舊區及已規劃項目的地積比率，從而配合降低強拍門檻，為加快市區重建創造有利條件，增加發展密度，以興建更多住宅，惟未知會否納入今次《施政報告》。

現時部分舊區如荃灣地積比難獲發展商重建

根據規劃署資料，現時港島區的住用地積比率最高為8倍至10倍、九龍及新九龍最高為7.5倍，但部分舊區如荃灣只得5倍，難獲發展商青睞收購重建。

報道引述民建聯立法會議員陳恒鑌指，要加快舊區重建，增加地積比是關鍵，目前新界地積比不及市區，令發展商重建新界舊樓的意欲大減，譬如荃灣建市60年，有大量樓宇樓齡超過50年，惟地積比只有5倍，反觀九龍區如深水埗的地積比最高有7.5倍，相比之下荃灣較難吸引發展商重建。對於有傳政府計劃降低「強拍」門檻，他認為應只適用有50年或以上樓齡、結構不安全的樓宇，因為上一代樓宇多為「鹹水樓」，容易出現結構問題，相信公眾對降低有關樓宇強拍門檻的共識較大。

另一位民建聯議員劉國勳稱，在已規劃項目提高地積比，總好過等「生地變熟地」，認為市區舊樓若再配合強拍門檻下降，在加快市區重建方面起雙重起用，他相信兩項措施有機會在《施政報告》著墨。

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