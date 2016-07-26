施政報告｜憂北部都會區影響生態 嘉道理農場促平衡城鄉發展
1 小時前
施政報告｜憂北部都會區影響生態 嘉道理農場促平衡城鄉發展
特首林鄭月娥在新一份《施政報告》中提出建設北部都會區，並與南面的維港都會區並駕齊驅。本港著名的嘉道理農場暨植物園在fb帖文，回應北部都會區的倡議，表示擔憂對生態造成不可逆轉的影響，其中在尖鼻咀、白泥及新界北一帶建屋，及「釋放」祖堂地發展限制的建議，令很多現有活躍農地及相關生態資源，遭受直接及不可逆轉的影響。
嘉道理農場指，梁振英政府早於2016年《施政報告》提及新農業政策，並以研究設立「農業優先區」為施政重點之一，但到5年後的今天，公眾仍未得知設立農業優先區的研究結果。
促格守國家「建設生態文明」發展目標
嘉道理農場又引述中國國家主張「建設生態文明」和「建設美麗鄉村」的發展目標，促請政府嚴格遵守，在北部都會區適當平衡城鄉發展，保障糧食安全及永續生態環境，並需適時進行廣泛的諮詢。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜憂北部都會區影響生態 嘉道理農場促平衡城鄉發展-287769