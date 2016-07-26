施政報告｜擬研規管假新聞 徐英偉拒評區議員薪津疑雲

新一份《施政報告》提出將正視假新聞的現象，民政事務局長徐英偉確認，將就規管假新聞作出研究，並舉例提到需要涵蓋涉及國家安全、防疫抗疫等的資訊，甚至影響金融市場的假消息。他指出，目前首要工作為研究其他國家如何處理相關議題，重申規管假新聞涉及多個決策局，覆蓋範圍非常廣闊。不過被問到追討DQ區議員薪津是否政府「放風」，以及為何政府未有主動澄清相關傳聞，徐英偉則沒有回應。

被問到民政局改組及成立新的文化體育及旅遊局，徐英偉表示將專注餘下任期，任內會盡量配合政府改組工作，更笑稱民政局以往涵蓋文化、體育、青年發展及地區行政等事務，「要數可以數好耐」，形容彷似一個大家庭般，並樂見文化及體育「好似仔女咁大個咗，可以開個新家庭」，獨立成局。

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