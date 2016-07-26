施政報告｜擬重建荃灣深水埗 研降舊樓強拍門檻
2 小時前
施政報告｜擬重建荃灣深水埗 研降舊樓強拍門檻
特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到將邀請市建局在荃灣和深水埗舊區開展地區規劃研究，參考剛完成的「油旺地區規劃研究」，以確定更新這兩個舊區的方案。另外，她透露將降低《土地(為重新發展而強制售賣)條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。
她提到，本港面對樓宇急速老化，樓齡達50年或以上的私人樓宇在過去10年，由3,900幢急增至8,600幢，加上全港5,000多幢「三無大廈」日久失修的問題，她認為本港須採取更有效的政策手段，加快重建更新步伐。至於已完成的「油旺地區規劃研究」，市建局會在油麻地和旺角，以創新、地區為本方式加快市區更新，包括在合適重建項目試行轉移地積比、街道整合等規劃手段。她強調有關措施均適用於私人主導的重建項目，並在合適情況下在其他地區採用。
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