Am730
Am730
Am730
Am730
News
施政報告｜擬重建荃灣深水埗　研降舊樓強拍門檻
2 小時前
#Hashtags
施政報告林鄭月娥特首立法會市建局荃灣深水埗舊樓強拍三無大廈油旺地區規劃研究
施政報告｜擬重建荃灣深水埗　研降舊樓強拍門檻
news-images
政府擬邀請重建荃灣及深水埗。(資料圖片)

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到將邀請市建局在荃灣和深水埗舊區開展地區規劃研究，參考剛完成的「油旺地區規劃研究」，以確定更新這兩個舊區的方案。另外，她透露將降低《土地(為重新發展而強制售賣)條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。

她提到，本港面對樓宇急速老化，樓齡達50年或以上的私人樓宇在過去10年，由3,900幢急增至8,600幢，加上全港5,000多幢「三無大廈」日久失修的問題，她認為本港須採取更有效的政策手段，加快重建更新步伐。至於已完成的「油旺地區規劃研究」，市建局會在油麻地和旺角，以創新、地區為本方式加快市區更新，包括在合適重建項目試行轉移地積比、街道整合等規劃手段。她強調有關措施均適用於私人主導的重建項目，並在合適情況下在其他地區採用。

相關新聞：

施政報告｜未來10年建33萬公屋　擬重建西環邨馬頭圍邨

施政報告｜強調融入國家發展大局　河套港深創科園設「生命健康創科中心」

施政報告｜重啟馬料水填海計劃　研東鐵綫建科學園/白石角站

施政報告｜通關後推港珠澳大橋港車北上　不設配額

施政報告｜倡設文化體育旅遊局　分拆運房局重組民政局

施政報告｜林鄭：連接洪水橋/厦村至深圳前海港深西部鐵路

施政報告｜元朗北區建北部都會區　佔地300平方公里

施政報告｜灣仔政府大樓建新法庭　明年上半年開始工程

施政報告｜特首：積極推展23條本地立法工作　政務司長將統籌打擊假新聞

施政報告｜林鄭月娥：過去提出逾900項措施　96%已完成或按序推行

施政報告｜林鄭月娥身穿桃紅旗袍　抵達立法會大樓

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜擬重建荃灣深水埗　研降舊樓強拍門檻-287574
#Hashtags
施政報告林鄭月娥特首立法會市建局荃灣深水埗舊樓強拍三無大廈油旺地區規劃研究
Am730

施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型　研重建黃竹坑運動場等設施

施政報告｜林鄭：未來幾年料收回700公頃土地　研修例釋放新界祖堂地

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型　研重建黃竹坑運動場等設施
Am730
Am730
施政報告｜林鄭：未來幾年料收回700公頃土地　研修例釋放新界祖堂地
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多