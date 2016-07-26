施政報告｜政府擬訂網絡安全法例 涵蓋水電煤通訊交通系統

特首林鄭月娥昨日(6日)發表本屆任期最後一份《施政報告》，第二部分著墨維護國家安全及「一國兩制」，提到必須正視打擊假新聞、保障網絡安全等。保安局長鄧炳強今日(7日)表示，政府擬訂立網絡安全法例，訂定包括水、電、煤的供應、通訊網絡、交通服務、金融機構等關鍵資訊基礎設施營運者的網絡安全責任，並會諮詢相關業界，及進行公眾諮詢。

鄧炳強於網誌提到，關鍵資訊基礎設施對社會正常運作具有重要意義，有關設施的資訊系統、資訊網絡或電腦系統一旦受到擾亂、破壞，可能會影響主要設施的正常運作，嚴重危害經濟、民生、公共安全，甚至國家安全，故當局會就訂立網絡安全法例進行準備工作。

擬修消防安全條例

鄧炳強亦提到，近年不時發生舊式樓宇火災慘案，因此當局將參考現行《建築物條例》機制，修訂《消防安全(建築物)條例》，賦權消防處和屋宇署代理未能符合條例要求的舊式樓宇，進行消防安全改善工程，並在工程完成後向業主收回有關費用。當局目標明年開展公眾諮詢。

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