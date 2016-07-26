施政報告｜會否跟內地打擊「飯圈」 林鄭：倘文化危害國安要採行動

新一份《施政報告》提出設立文化體育及旅遊局，特首林鄭月娥今早出席電台聯播節目時，被問到內地國家廣電總局近期要求杜絕「娘炮」，亦要對俗稱「飯圈」的藝人粉絲圈亂象採取行動，倘若本港成立文化局，會否需要跟隨國家的規定。她表示，香港是奉行「一國兩制」，中央亦按「一國兩制」、《憲法》及《基本法》辦事，但如果有些文化事業踩了界，影響《港區國安法》，危害國家安全，有些煽動行為，當然要採取行動。

林鄭月娥指，自己不知道本地男團的情況，但大家可以放心，香港是實行「一國兩制」，中央亦堅持「一國兩制」，當「一國」的國家安全、愛國者治港得到保障，「兩制」就會有空間，香港一定會用自己套制度，所以文化工作也一定會按「一國兩制」辦事，但如果有些文化事業「踩咗界」，影響《港區國安法》、危害國家安全，有煽動行為，「咁就當然要採取行動啦」。

《文匯報》曾點名鏡粉神徒

中央網信辦近日提出進一步加強整治俗稱「飯圈」的藝人粉絲圈現象，包括規範應援集資行為，禁止網絡綜藝節目設置「花錢買投票」功能等。其後，《文滙報》發表文章，其中將內地追星文化的討論拉回香港，並以「香港鏡粉破費撐偶像」為小題，指香港現時亦有瘋狂花錢追星現象，當中人氣男團MIRROR在今年5月舉行一連6場演唱會，門票竟被炒至數千元甚至逾10萬元，更點名姜濤收過百萬禮物，「神徒」為Anson Lo慶生斥資10萬元租下尖沙咀五支旗杆附近的巨型廣告位慶生。

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