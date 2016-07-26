施政報告｜林鄭月娥：不排除房委會建屋慢要代支輪候公屋津貼

政府今年中推出為期3年輪候公屋津貼試行計劃，特首林鄭月娥表示，正構思若房委會建屋慢，須代政府發放津貼。

建議「組裝合成」加快建屋

林鄭月娥出席無綫電視節目時表示，「有得意想法」，指出目前現金津貼由政府支付，質疑房委會建屋慢，為何不是由它自己出資，舉例可使用「組裝合成」技術加快建屋速度，認為要令它有動力加快建屋進度，「快得一個月得一個、兩個月得兩個月」。

造地建更多資助出售房屋

林鄭月娥又謂新一份施政報告已經「傾囊而出」，稱「這4、5年來，能做的我哋都已經差唔多做盡」，不能再寫另一份施政報告還有更多同類措施，並透露「北部都會區」與「明日大嶼」將一樣公私營房屋「七三比」，但未來可能資助出售房屋會較多。

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