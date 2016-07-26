施政報告｜林鄭月娥：過去提出逾900項措施 96%已完成或按序推行

特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》，前言提到，報告內容將聚焦發展，為香港勾劃未來，而長達168頁的《附篇》則總結過去四年多的施政成效，當中會提到過去四份《施政報告》共提出超過900項政策措施，其中96%已經完成或按序推進。

林鄭月娥提到，本屆政府為貫徹金融為實體經濟服務的理念，推出利得稅兩級制、研發開支額外扣稅、為吸引特定行業在香港發展的稅務優惠，並發行政府綠色債券及銀色債券、推出「公共年金計劃」、修訂迎合新經濟企業需要的上巿制度等。至於培育人才和推動創科，政府分別增加教育經常開支超過130億元和投資創科逾1,300億元。

取消強積金「對沖」大致完成立法準備

在民生方面，林鄭月娥提到，政府大幅增加醫療和社會福利經常開支至本年度的959億元和1,057億元，較四年前分別上升53%和62%，並引進多項勞工權益，包括把法定有薪產假由10星期增加至14星期、逐步把法定假日與公眾假期日數看齊、為落實取消強積金「對沖」安排大致完成立法準備、改善政府非技術合約員工待遇等。

至於「重中之重」的房屋範疇，林鄭月娥提到，政府已採取多項措施，包括側重公營房屋的土地分配、構建置業階梯、將居屋售價與巿價脫鈎、立法規管「劏房」租務、為長時間輪候公屋並符合資格的申請人提供現金津貼和興建過渡性房屋等；土地供應方面更是多管齊下。

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