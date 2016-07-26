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施政報告｜林鄭稱盡力滿足中央要求 與內地通關屬頭等大事
3 小時前
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施政報告林鄭月娥通關免檢新冠肺炎病毒共存
施政報告｜林鄭稱盡力滿足中央要求 與內地通關屬頭等大事

坊間盛傳特首林鄭月娥於今日發表任內第五份的《施政報告》，重點聚焦土地及房屋政策，而市民最關心的亦是土地與房屋供應。林鄭昨晨出席行政會議前透露，報告會聚焦如何融入國家發展大局，土地房屋亦是重點，但免檢通關回內地才是《施政報告》「視之為而家嘅頭等大事」，只要可以通關，中央政府要求甚麼政策配合，「我哋全部都係會盡最大努力去做」。

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林鄭月娥指將盡力爭取與內地免檢通關。(資料圖片)
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林鄭月娥稱了解市民關注房屋供應。(蘇文傑攝)

今早11時發表的《施政報告》，封面顏色沿用天藍色。林鄭月娥透露，篇幅與上一份相若，料需逾2小時才讀畢，將聚焦未來、經濟、融入國家大局，惟不會再觸及因疫情而須支援的舉措。而任內第三次起設有的《施政報告附篇》則比往年更長，中文版共168頁，她解釋會總結這屆政府的工作，以及交代逾900項政策措施的落實情況。


重申抓緊內地發展機遇

林鄭月娥強調，香港會繼續在粵港澳大灣區扮演重要角色，最近公布的前海擴區方案、橫琴粵澳深度合作方案等，《施政報告》會著眼這些機遇及未來。她指，明白新冠疫情令市民未能免檢回內地及海外旅遊，報告亦視與內地通關為頭等大事——「盡快更加好咁控制嗰個疫情，達致可以同內地免檢疫人員往來」，以及外來人員免檢來港。

早前中港兩地政府開會，林鄭月娥稱港府的立場清晰，就是港人可有序免檢疫往返兩地，不論中央政府要求甚麼措施或改善程序，都會盡力去做。有指港府現時政策「兩頭唔到岸」，她指不少外企於本港設立公司，都與內地有業務，故首要任務為與內地通關。林鄭強調，若外防做不好，不可能與不接受「與病毒共存」的內地討論相關安排；她亦有就此與外國商會解釋。

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施政報告｜林鄭稱盡力滿足中央要求 與內地通關屬頭等大事

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜林鄭稱盡力滿足中央要求-與內地通關屬頭等大事-287492
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