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施政報告｜消息指重點覓地 降祖堂地出售門檻
3 小時前
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施政報告土地供應祖堂地棕地濕地綠化帶填海
施政報告｜消息指重點覓地 降祖堂地出售門檻

特首林鄭月娥下周三公布本屆政府最後一份《施政報告》，消息指她為回應中央政府解決房屋問題的要求，將於覓地方面有一系列舉措出台，包括放寬由新界原居民家族持有的「祖堂地」出售條件、將新界北河套區部分濕地納入古洞北發展區、落實龍鼓灘填海計劃等。有鄉事派支持放寬祖堂地轉讓門檻，亦有壓力團體質疑政策傾斜發展商。

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消息指新界地為今次《施政報告》重點。(資料圖片)
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葵涌貨櫃碼頭或遷至屯門新填海區。(資料圖片)

涉及約2,400公頃的祖堂地又稱「阿公地」，由新界原居民家族或堂共同持有的土地，一般須由全體子孫或持份者同意均可出售。鄉議局曾批評門檻過高，一度建議修訂為，只須七成半至八成業權人同意便可。據了解，當局正考慮相關建議，或參考「強拍條例」的八成水平，以保障持份者權益。

元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元昨歡迎建議，相信降低門檻後，可釋放超過一半祖堂地，不一定由地產商發展。本土研究社成員陳劍青則認為，政府現可透過《收回土地條例》直接徵收私人土地，興建公營房屋，質疑當局為何不採用現有法例，反而如同「鬆章」予發展商，助其發展私人項目。

保育濕地納發展區

據悉，政府亦會向濕地埋手，建議將新界北河套區部分濕地(WCA)，以及附近的濕地緩衝區(WBA)合共約數十公頃土地，納入古洞北發展區；當局亦考慮提高當中濕地的可發展地積比，令整個計劃的建屋量增加。同時，消息又指政府擬進一步發展多個市區邊緣的綠化帶，增建私樓與公營房屋。

至於涉地220至250公頃的屯門龍鼓灘的填海計劃，消息指亦將會落實，當局或將附近的棕地作業遷至該處，以釋放更多棕地作其他發展。據了解，葵涌貨櫃碼頭亦會遷至新填海區，並將原碼頭區近300公頃土地建屋。鄉事派曾反對龍鼓灘填海計劃。

施政報告｜消息指重點覓地 降祖堂地出售門檻

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜消息指重點覓地-降祖堂地出售門檻-286656
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