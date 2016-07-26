施政報告｜港台發出編輯政策流程文件 邱騰華：有參考外國傳媒機構

香港電台上月底向員工發出《香港電台編輯政策及流程》，內容包括鼓勵節目製作人員就可能具爭議性的節目，盡早尋求編輯會議指引。新一份《施政報告》亦提及，港台應當增加巿民對「一國兩制」的認識和培養對國民身分認同。商經局長邱騰華指出，港台政策流程有參考外國及本地其他傳媒機構的指引，相信文件對港台工作有幫助。

邱騰華出席《施政報告》相關政策記者會時被問到港台的情況，他指出，編輯政策流程內容結合《香港電台約章》及原有的執行人員守則，並落實年初《香港電台的管治及管理檢討報告》提出的建議。他亦指，相信港台會在其編輯自主範圍內，採納《施政報告》提出的要求，並表揚港台已開始相關工作，包括透過節目製作和與內地電視台合作的節目，以及近期推廣國家十四五規劃，以積極參與推廣《憲法》和《基本法》的工作。

邱騰華：不認同增設文體旅遊局等同削權

《施政報告》提到政府架構重組，包括設立「文化體育及旅遊局」。邱騰華被問到會否擔心商經局因而被大幅「削權」時指，現時香港經濟面對新機遇和挑戰，認為政制上需要跟上轉變，重組或可令政府運作更有效。他透露，自己有份建議增設文體旅遊局，並強調「唔存在邊一個局拎多啲就等如贏，又或者做少啲就等如輸」。

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