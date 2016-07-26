施政報告｜稱《版權條例》停留「無iPhone年代」 馬逢國促修例趕上最前概念

特首林鄭月娥出席立法會答問大會，回應議員就《施政報告》的提問。當中體育、文化、演藝及出版界議員馬逢國關注報告中提出，政府將向立法會提交《版權條例》修訂草案，他指過去兩次修例也無功而回，有業界形容《版權條例》停留在「無iPhone年代」，惟iPhone已由第一代出到第十三代，希望政府不要將5年至10年前的草案版本提交立法會，認為草案須趕上最前的版權保護概念。

林鄭：完全認同馬逢國說法

林鄭月娥表示，完全認同馬逢國的說法，指《版權條例》更新對未來多個板塊發展非常重要，包括文化藝術交流中心、創新科技等原創性為優勢的產業，尤其是創新科技的變化，正因如此商務及經濟發展局須再就修例公眾諮詢，希望吸納業界意見，制定一條適合現今需要的修訂草案。

她又補充，《施政報告》提及40條立法建議，很多因科技應用、法例太古舊而須修訂，例如道路交通條例、定額罰款，認為現今擁有理性互動、既監察政府又能改善施政的立法會，令她更有信心推動修例。

馬逢國稱業界已成立「香港版權論壇」，問到林鄭月娥可否盡快安排與組織會面，林鄭稱願意聯同商經局長與組織會面。

相關新聞：