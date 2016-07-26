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施政報告｜稱無意強制強積金轉年金　林鄭：我一定唔會
2 小時前
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施政報告林鄭月娥特首強積金年金
施政報告｜稱無意強制強積金轉年金　林鄭：我一定唔會
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林鄭月娥稱，自己並無意圖強制市民將強積金轉為年金，強調《施政報告》建議只是研究。(蘇文傑攝)

特首林鄭月娥出席電台聯播節目講解新一份《施政報告》，有聽眾表示關注當中政府研究將強積金轉成年金問題，坦言有被政府欺騙的感覺，強調當初政府宣傳強積金時只是表示幫市民儲錢，並非強制轉成年金。林鄭月娥強調，自己並無意圖將強積金65歲提取的錢強制轉為年金，有關建議只是研究。

林鄭月娥解釋，政府推出公共年金制只是二至三年，不少人都有購買公共年金，惟認知度並非很高，認為政府「可以做多啲」，將強積金轉做年金可以成為市民額外的選擇，強調自己作為行政長官「一定唔會」，推動一個強制要市民65歲時將強積金轉為年金，因為市民可能非常懂得投資。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜稱無意強制強積金轉年金　林鄭：我一定唔會-287746
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