施政報告｜羅致光：強制強積金轉年金「天方夜譚」或參考公務員退休金安排

特首林鄭月娥今屆任期內最後一份施政報告中，提及研究鼓勵市民把退休後的強積金，一筆過轉做可定期領取的年金。政府多次澄清不會強制推行，勞工及福利局長羅致光(圓圖)昨在港台節目中，進一步指強制推行是「天方夜譚」，將研究解釋箇中不可行原因。具體做法，他指其中一個方向參考公務員退休金，以若干百分比轉為年金，強調「最重要有選擇」。

羅致光指出，林鄭月娥已澄清不會強制市民把強積金轉成年金，他認同要求市民把強積金全部強制變成公共年金是天方夜譚，在香港不可能發生和接受的事。他指出，政府剛開始研究，從政策探討上，進一步闡述不可能的原因。

長生津資產資格或不計年金投資

羅致光補充，年金計劃2018年始推出，目前應探討長遠發展，具體計劃設計上，其中一個方向是類似目前公務員退休金，即可一筆過領取整筆款項中的25%或50%，餘額按月發放。他認為年金有吸引力，有穩定回報「(羅)自己一定會買」；又指出投資市場確保每年有約5%回報的產品不多。他又舉出另一吸引措施：本身強積金較少、但同時領取款項後或不合資格領取長者生活津貼的退休人士，他們須待70歲時才可以取得免資產審產的生果金，故要領取長生津的其中一個方法，是把部分積蓄放入公共年金，因長生津所計算資產，是不會計算已放入公共年金部分的金額，然後「(領取)年金加埋普通長者生活津貼，生活水平就好返好多。」他期望任內完成研究，待下屆政府跟進。

取消對沖新資助方案不增裁員誘因

另外，政府就取消強積金對沖提出新資助方案，羅致光指方案較向中小微企傾斜，冀讓僱主在安排初期感安心。至於方案中，首3年資助下，僱主裁員開支低至3,000元，有指或引發僱主裁員。羅解釋，如果措施生效後，僱主解僱現有員工另聘他人，日後遣散費上限更高，加上重新訓練員工等成本，相信不會成為僱主裁員誘因。

施政報告｜羅致光：強制強積金轉年金「天方夜譚」或參考公務員退休金安排