施政報告｜黃錦星：未來數年轉用智能電錶助減電

新一份《施政報告》中，指香港2014年已達到碳達峰，目標是2050年達到碳中和。環境局長黃錦星出席電台節目時表示，政府會以身作則訂立目標，減少政府設施用電，之後再推動大型機構及企業訂立目標減少用電。至於目標在2050年或之前、住宅樓宇用電量減少兩至三成，他說會透兩間電力公司的大廈慳電資助計劃，鼓勵市民減少用電，以及在未來數年，全面轉用智能電錶，以助制定更多的減電策略。

此外，《施政報告》提到中期目標在2035年或之前停用煤作日常發電，黃錦星指，香港要達到這個目標，要由多個途徑，包括使用更多天然氣減少碳排放，現時本港天然氣佔發電的能源比例，已由過去的兩成多增加至接近一半；另外是期望可增加使用可再生能源發電至7.5%至10%，包括研究透過離岸風場發電、轉廢為能，以及透過上網電價等政策，增加太陽能發電。

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