旅發局推第二輪「賞你住」 預訂逾140間酒店可減500元

旅發局推出第二輪「賞你住」活動，市民即日起於本地零售或餐飲實體店消費滿800元，並已年滿18歲及完成接種一劑新冠疫苗，即可儲起機印收據正本參加活動，獲取500元本地酒店住宿折扣優惠。

新一輪「賞你住」名額合共2萬個，超過140間酒店參與。市民於9月7日起，可按照酒店提供的指定方法，即透過電郵或酒店預訂系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚心水住宿計劃，便可享有500元折扣優惠。名額有限，先到先得。

旅發局提醒，登記入住時需要提交收據正本，並須出示由衞生署發出的新冠疫苗正本或電子紀錄，而每次預訂只可以使用一次500元住宿折扣優惠，即不能繳交兩張滿800元的收據一次過換取1,000元優惠。140間酒店名單可查閱相關網站。

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