旅發局美酒佳餚巡禮「酒入社區」 網羅逾400間餐廳品味優惠

旅發局美酒佳餚巡禮下月登場，並以走入社區新方式舉行，購買「品味券」之後可以在四個區域「自助行」，隨意在參與的餐廳、酒吧和食肆品嚐限定美酒小食。同期舉行多項飲食推廣活動，包括線上線下方式舉行。

美酒佳餚巡禮下月將在中環、灣仔、尖沙咀及堅尼地城「入區」舉行，參與的餐廳酒吧合共50間。憑「品味通行證」，可以50元的「電子品味券」享用原價約100元的紅酒或60元的咖啡、150元「電子品味券」可享原價210元生蠔套餐或180元的芝士拼盤等。

「品味通行證」本月26日購票通有售

「品味通行證」本月26日起可透過「購票通Cityline」購買，入門品味證為250元包括5張品味券，亦可以500元購買標準品味證，內含10張品味券、餐飲及美酒優惠，以及兩隻酒杯。「唔夠喉」亦可隨時增值品味券每張50元。首100名遊遍20間餐廳或酒吧的參加者，更可獲贈品酒套裝及皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」指定四晚航線1,000元「抵用券」。

同步舉行的新體驗節目包括「美酒佳話on-air」網上直播節目，市民可以預訂限量發售品酒套裝，與專家在線上互動，交流高階品酒資訊及最新品酒潮流。套裝同樣可於26日開始在活動網站購買，售價由250元至750元，每堂100個名額。其中包括市面仍未出售的法國波爾多「期酒」，售價為400元。其中一堂「當Johnnie Walker遇上朱古力」(750元)亦會與星夢郵輪「雲頂夢號」郵輪合作，參加者有機會獲得「雲頂夢號」四日三夜（雙人露台客房）郵輪假期共15個名額。

新活動包括「中菜大師發辦」

另外的新活動，亦包括「中菜大師發辦」，以廚師發辦方式體驗中菜大使精心炮製的發辦菜單，包括以多種烹調方式煮食的盛宴；亦與四百多間餐廳食肆提供約七折的推廣優惠。眾多玩法下，全城共逾400間餐廳提供餐飲優惠與特色餐單，包括60間米芝蓮及得獎餐廳，推出期間限定的精選餐單。

旅發局主席程鼎一表示，今次美酒佳餚巡禮投資約1,500萬元，對活動成功舉辦有信心及樂觀，相信吸引參與的人次，與以往在中環舉辦的美酒佳餚巡禮相約，14至15萬人次。對於未能在中環舉辦，他認為政府目前的防疫措施十分清晰，即大型聚集不能飲食或除口罩等，因此難以繼續舉行大型飲食活動，但以新方式繼續舉辦活動，是為了繼續讓海外及內地旅客知道本港餐飲食肆運作正常，亦因去年線上舉行也成功，吸引不少人收看，今年在疫情控制不錯的環境下，把活動帶到餐廳，讓參加者可感受氣氛和更有親切感。