旅發局首辦除夕跨年演唱會 免費派3千門票予已打針市民

旅發局公布12月31日除夕將會復辦實體倒數活動，但受疫情限制，繼續取消煙花匯演，但將改為在西九龍文化區藝術公園舉行「香港跨年倒數演唱會」，現場可容納3,000名觀眾，同時會於網上直播，預料耗資約1,700萬元。據了解，演出歌手包括人氣男子組合MIRROR、歌手江海迦、許廷鏗、李幸倪等，他們將聯同香港管弦樂團一同演出。

今次是旅發局繼2018年除夕後，復辦實體大型跨年倒數活動。旅發局表示，會抽獎送出3,000張門票，名額1,500個，中獎者可獲發兩張門票，市民可於本月15日至24日期間登記抽獎，由於是以抽獎形式派發門票，市民不用急於首日登記。

旅發局又指，為配合防疫要求，入場時要使用「安心出行」及戴口罩，年滿18歲的登記人士或同行者需要完成接種兩劑新冠疫苗，12至17歲則最少已打一針，但如果12月13日或以前滿18歲，就要打齊兩針。

旅發局提醒，演唱會採取實名制，登記抽獎時，要提供登記人及同行者的真實姓名、身份證號碼等，不得重複參加抽獎，門票不接受改名、轉讓或授權第三者取票。

登記倒數演唱會的資格及方法

參加資格：

登記人（必須年滿18歲）和同行者（必須年滿12歲）須在12月13日或以前在香港完成2劑新冠疫苗接種

12至17歲的同行者須在港最少接種一劑疫苗

入場亦須使用安心出行 登記日期：11月15日至24日（下午5:30截止登記）

需要提供登記人及同行者姓名及身份證號碼，以及登記人的聯絡電話

門票以抽獎形式派發

活動網址：https://nycdconcert.discoverhongkong.com

公布日期：12月3日

領取門票日期：12月3日至13日