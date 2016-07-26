旅發局香港跨年倒數演唱會 門票今起至下周三登記抽獎

旅發局主辦的「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎，由今早10時起一連10天登記，至下周三(24日)下午5時半截止，1,500名得獎者將由電腦隨機抽出，每人可免費獲得兩張門票。

旅發局重申，門票非先到先得，登記先後次序不會影響中獎機會，籲市民毋須急於今日登記。登記者須已年滿18歲，同行者年滿12歲；抽獎採用實名制，登記者須提供聯絡電話，與同行者均須登記姓名、身份證號碼，登記一次，不得重複參加。得獎結果將於12月3日公布。座位於抽獎時由電腦系統隨機編配，不設選擇或更改。得獎結果將於下月3日公布。

今次是旅發局相隔兩年，再次舉辦實體除夕倒數活動，活動於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半在西九文化區舉行，表演者包括男團MIRROR、許廷鏗等多名本地流行歌手，以及香港管弦樂團等。入場人士年滿18歲要接種兩針，12至17歲最少接種1針，及使用安心出行。網址︰https://nycdconcert.discoverhongkong.com/tc/index.html

旅發局香港跨年倒數演唱會 門票今起至下周三登記抽獎

