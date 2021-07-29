旅行社及旅遊巴公司聯署籲政府提供援助

逾百間旅行社及旅遊巴公司，在報章刊登致行政長官林鄭月娥的聯署信，呼籲當局延長於本月底屆滿的「還息不還本」貸款，並向每部巴士提供援助。

聯署信指，希望政府向每部巴士提供3萬元的援助，用於維修、牌費、保險、停車場費等補貼。並希望港府以重建社會民生和經濟為目標，立即推出「香港健康碼」，與內地抗疫措施接軌，實現香港、澳門和內地恢復正常通關。

業界指旅遊巴士絕大部分無力償還貸款

包括展彭旅遊有限公司及金宜行旅運等110家旅遊公司及巴士公司，向特首林鄭月娥、商經局及財庫局等部門發公開信，指訪港旅遊業已經停運兩年，企業有賴「還息不還本」措施，令行業不至滅亡。不過相關措施即將到期，即使前日多位有立法會議員質詢是否延續「還息不還本」，但政府未有具體回應，引致銀行在較早前陸續向旅遊企業「追數」，揚言如果政府不延續措施，企業需要立即「連本帶利」還款。

有旅遊業界早前指，銀行近日約見業界，稱如港府未能延續擔保，企業在本月內需要「連本帶利」還款，並指，全港過千部以旅遊為主的旅遊巴士絕大部分將無力償還貸款，有關的銀行貸款業務勢必崩潰，銀行拖車亦無補，促請港府延展「還息不還本」最少1年，以及立即推出「香港健康碼」，盡快同內地及澳門恢復通關。