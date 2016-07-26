旅遊氣泡｜新加坡香港商會料往來模式改變 專家稱爆破是預計結果

醞釀大半年的旅遊氣泡未開始先爆破，身處獅城的新加坡香港商會長陳文平表示，預計兩地生意往來的模式將會改變，以往不少商人習慣即日來回或兩日一夜的行程，惟現時來港仍須隔離14天，若按舊模式會覺得「唔抵」，相信往後起碼會逗留最少一周，接觸更多生意夥伴才離開。

陳文平於電台節目稱，現時新加坡的策略已變成與病毒共存，難以達至氣泡要求的每日只可最多5宗源頭不明的要求，直言「計劃趕唔上變化」。他指，目前中國內地和港澳，除疫情較嚴重的江蘇省外，入境星國都毋須隔離，只須接受檢測，對放寬感到慶幸。但他指，商旅仍會擔心兩地政策忽然改變，萬一買機票後當地突改檢疫措施，會造成不便。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒於同一節目表示，新加坡採取與病毒共存的方針，相信氣泡要求的確診數字不可能達成，認為停止商討旅遊氣泡的決定實際，是可預計的結果。

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