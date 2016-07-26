旅遊氣泡｜星港決定不再作進一步討論

新加坡與香港兩地的「旅遊氣泡」未落實先爆破！港府傍晚宣布，考慮到兩地疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊旅遊氣泡作進一步討論，雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。

特區政府發言人表示，兩地自去年下半年就「旅遊氣泡」開展討論後，疫情經歷漫長的演變，一直以來的討論基礎是兩地均採取相近的疫情防控策略，並以遏止兩地確診個案數目為目標。隨着新加坡現時採取新的疫情防控策略，港府認為當地「無關連本地個案7天移動平均數字」，難以保持在所需的水平。

新加坡明晚深夜起准港人毋須隔離檢疫

新加坡剛宣布，由8月20日晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。特區政府對此表示歡迎，並認為此舉為重啓區內兩個航空樞紐及國際城市之間的跨境往來邁進一步。至於由新加坡前往香港的旅客，包括香港居民及非香港居民，則可根據特區政府目前就新加坡所屬B組指明地區所訂定的要求入境。

獅城抵港最少須檢疫14天

新加坡目前屬於B組中風險地區，從該處抵港、已打齊兩針的人士，須入住檢疫酒店強制隔離14天，期間接受4次檢測，並於完成檢疫後自行監察7日不變，並在抵港第16、19日檢測；而未打針的抵港客，則須入住檢疫酒店強制隔離21天，期間接受6次檢測。

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