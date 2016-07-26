旅遊相關行業獲3.77億支援 58日零本地新冠個案斷纜

連續58日無本地染疫個案的紀錄，終被一宗疑復陽個案「斬斷」。在灣仔皇后大道東248號及肇堅里地盤工作的43歲男燒焊工(#11999)，昨確診新冠肺炎及被列作源頭未明，衛生防護中心指他沒有病徵，檢視流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，認為屬早前未被確診的復陽個案。



其居住的深水埗東廬大樓A座，以及曾有澳門變種病毒個案密切接觸者入住過的帝樂文娜公館，前晚被當局圍封強檢，未有發現新個案。中心指，兩人暫未有密切接觸者初步確診。昨另有5宗輸入個案，分別來自愛爾蘭、柬埔寨及美國等地，在4宗涉變種病毒的個案中，3人打齊兩劑復必泰或阿斯利康新冠疫苗。

此外，旅遊和相關行業至今仍深受疫情打擊，政府宣布從「防疫抗疫基金」下撥出近3.77億元，為他們提供特殊額外支援，其中旅遊業界及從業員獲新一輪特殊額外現金津貼，跨境客運業則有進一步財政支援。當局指，旅遊業首筆津貼預計最快下月上旬發放，跨境客運業的款項則預計在當局收到及核實申請後的一至兩個月內發放。