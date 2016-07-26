日偶像涉金融欺詐受審 爆月薪不足9000

日本女子偶像團體SKE48前成員山田樹奈，今年3月因為涉嫌金融欺詐，騙取受害人投資二元期權而被捕。在周二(2日)於名古屋地方法院提堂，在審訊過程中，山田透露在擔任偶像時期，月薪僅得13萬日圓（約8,885港元）。

23歲的山田樹奈與另外兩名被告，當中包括1名主犯，被控欺詐。山田被指以「Yuki」的名字分享投資二元期權的情報，並炫耀聲稱所獲得的富裕生活，之後透過社交媒體及交友網站物色年輕男性作為目標。然後將男子帶到酒店認識另一位同謀的被告，並遊說目標以借貸方式投資二元期權。

主犯透過這種欺詐方式，在2019年8月至2020年2月的半年之內，已取得6,000萬日圓（約410萬港元）的銷售金額。而山田樹奈是在2018年2月開始加入詐騙集團，而自己當時也是被朋友介紹下參與二元期權的投資，當時更借了50萬日圓的貸款，以70萬至80萬日圓買下二元期權。山田在答辯中指，自己其實也是受害者。

稱自己也是受害人

山田又透露：「作為偶像，我沒有社會經驗。對世界並不是太過了解，然後就成為了欺詐集團的團夥。作為偶像，我可不能像朋友一樣到便利店打工。」她又表示，在擔當偶像團體時月薪只有13萬日圓，並且沒有其他補助。山田又表示，自己其實都很害怕，曾表示過退出，不過其後又再被遊說加入。

山田之後供稱，指每次雖然不想作遊說的工作，但是每次未能換取合約就會被主謀責罵，因此每次都以必須換取到合約的方式作遊說。控方要求法院對山田作出1年零6個月的判刑。為山田辯護的律師求情時表示：「每個月只有13萬的收入，沒有成功的報酬。她已經作出反省，並已經與受害人達成和解，這並非極其惡劣的罪行。」辯方希望法官可對山田作出緩刑的處分。

山田在庭上致歉表示：「經過冷靜思考之後的明白。事件經過廣泛的報道，我知道我所做的是有多麼沉重。對於受害人和他們的家人給予很多的麻煩。」案件將於12月2日作出判刑。

山田樹奈在2013年在SKE48的招募中獲選，2015年以6期生加入為研究生，之後成為正式成員。在2017年山田曾出任愛知縣中區警署的「一日警察官」的工作。

二元期權是一種衍生工具，由於投資方法簡單以及快速獲利，猶如一種賭博。亦因此成為多處地方騙徒用作詐騙的工具，其中歐盟已禁止為零售投資者參與二元期權的活動。