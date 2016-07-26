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日光市著名觀光吊車突故障　約20賞紅葉客半天吊1小時
23 分前
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日本日光市明智平吊車紅葉華嚴瀑布中禪寺湖伊呂坡頭文字D
日光市著名觀光吊車突故障　約20賞紅葉客半天吊1小時
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吊車今午故障，多名乘客被半天吊約1個小時。(網上圖片)

位於日本櫪木縣日光市的著名觀光吊車明智平吊車，今日(29日)下午突然發生故障，兩輛吊車停在半空，車上當時約有20乘客。在近1小時後，吊車恢復運作，乘客被送回車站下車。

已到秋天時分，正值日光市山區觀賞紅葉的時機，不少的旅客都會到日光市國家公園遊覽。其中，位於明智平的明智平吊車因為可以觀賞到華嚴瀑布、中禪寺湖及附近一帶山區紅葉而成為一個吸引景點。在今日下午約2時，兩輛吊車在運行期間突然停駛，乘客被困在吊車之內。

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在明治平吊車可欣賞到中禪寺湖及華嚴瀑布。(Twitter圖片)

營運公司正調查吊車故障原因

經過約1小時的修復，兩輛各可載13人的吊車駛回車站，車上約20乘客終可離開車廂。負責營運的公司表示，正調車吊車故障的原因，並考慮如何讓被困的乘客可以盡快脫困。

日光市的明智平吊車附近是有名的觀光景點，除了國家公園內的華嚴瀑布以及中禪寺湖之外，附近的山路伊呂坡下陂路段曾是漫畫《頭文字D》的有名賽道。在旅遊旺季，附近路段經常會出現擠塞的情況。

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明治平吊車可看到伊呂坡的下山路。(日光交通網頁圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/日光著名觀光吊車突故障　約20賞紅葉客半天吊1小時-290814
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